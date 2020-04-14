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Наталья Кочанова посетила предприятия Минска и ознакомилась с производством средств индивидуальной защиты

14.04.2020 18:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, по поручению главы государства ознакомилась с производством средств индивидуальной защиты на некоторых предприятиях Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Совета Республики.

Кочанова посетила предприятие ООО «Группа компаний Стецкевич», которое занимается выпуском форменной и спецодежды. Производство перепрофилировали для выпуска многоразовых санитарно-гигиенических масок и защитных комбинезонов. Данную продукцию начали поставлять в аптеки и на предприятия столицы.

Также председатель Совета Республики посетила УП «Униксфарм», на котором увеличили объемы производства медицинских одноразовых масок. 

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что в непростой эпидемиологической ситуации столичные предприятия должны мобилизовать имеющиеся ресурсы для обеспечения организаций и населения средствами индивидуальной защиты.

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Теги: Минск
 
 
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Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, по поручению главы государства ознакомилась с производством средств индивидуальной защиты на некоторых...
 
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