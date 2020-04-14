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Наталья Кочанова посетила предприятия Минска и ознакомилась с производством средств индивидуальной защиты
Источник материала: ОНТМинска и ознакомилась с производством средств индивидуальной защиты" class="one-news__figure-img">
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, по поручению главы государства ознакомилась с производством средств индивидуальной защиты на некоторых предприятиях Минска,
Кочанова посетила предприятие ООО «Группа компаний Стецкевич», которое занимается выпуском форменной и спецодежды. Производство перепрофилировали для выпуска многоразовых санитарно-гигиенических масок и защитных комбинезонов. Данную продукцию начали поставлять в аптеки и на предприятия столицы.
Также председатель Совета Республики посетила УП «Униксфарм», на котором увеличили объемы производства медицинских одноразовых масок.
Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что в непростой эпидемиологической ситуации столичные предприятия должны мобилизовать имеющиеся ресурсы для обеспечения организаций и населения средствами индивидуальной защиты.
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Наталья Кочанова посетила предприятия Минска и ознакомилась с производством средств индивидуальной защиты
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, по поручению главы государства ознакомилась с производством средств индивидуальной защиты на некоторых...
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