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Радуница: минчан просят посетить могилы близких заранее. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации

14.04.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», информируетофициальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Как подчеркнул директор КУП «Спецкомбинат КБО» Николай Ракевич, запрета на посещение городских мест захоронения в предстоящие праздники не вводится, однако от жителей ждут понимания и соблюдения мер предосторожности, в том числе планирования своих визитов на погосты таким образом, чтобы избегать массового скопления людей.

— Мы поздравляем жителей с наступающими праздниками Пасхой и Радуницей, желаем им крепкого здоровья и надеемся на понимание сложившейся эпидемиологической ситуации, — сказал Н. Ракевич.

Чтобы людям было проще добраться до мест погребения близких, в столице принято решение в период с 18 по 28 апреля пустить к городским кладбищам больше общественного транспорта.


Как рассказал директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, с 18 по 24 апреля с 8:00 до 18:00 не более 10 минут составит время ожидания автобусов № 5Э «Чижовка — Михановичи (кладбище)», № 68 «ДС «Карастояновой» — Северное кладбище», № 94С «Автостанция «Автозаводская» — Чижовское кладбище», № 170Э «Автостанция «Юго-Западная» — Западное кладбище», № 109 «ДС «Карбышева» — Северное кладбище». В период с 25 по 27 апреля на этих маршрутах с 8:00 до 18:00 будет задействован дополнительный подвижной состав, благодаря чему интервалы движения еще больше сократятся. Что касается Радуницы, то 28 апреля с 7:00 до 18:00 будет организована работа ряда дополнительных маршрутов — № 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э. Кроме того, работа маршрутов № 5Э, 31, 68, 94С, 109, 170Э будет продлена до 20:00.

— Просим горожан заранее спланировать свои поездки к местам погребения для безопасного рассредоточения пассажиропотоков, — добавил В. Шкуратов.
Елена Парукова
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», информируетофициальный Telegram-канал Мингорисполкома.
 
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