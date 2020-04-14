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А вы видели, как Бэтмен выбрасывает мусор? Австралийцы устроили веселый флешмоб (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
Жители Австралии придумали новое развлечение в режиме самоизоляции. Они наряжаются в костюмы популярных героев фильмов и мультфильмов и выкладывают фотографии в Сеть.
Динозавр, Бэтмен, Железный человек и Малефисента – в кого только не переодеваются австралийцы!
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Жители Австралии придумали новое развлечение в режиме самоизоляции. Они наряжаются в костюмы популярных героев фильмов и мультфильмов и выкладывают фотографии в...
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