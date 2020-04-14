А вы видели, как Бэтмен выбрасывает мусор? Австралийцы устроили веселый флешмоб (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Жители Австралии придумали новое развлечение в режиме самоизоляции. Они наряжаются в костюмы популярных героев фильмов и мультфильмов и выкладывают фотографии в Сеть.

Динозавр, Бэтмен, Железный человек и Малефисента – в кого только не переодеваются австралийцы!









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram