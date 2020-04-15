|
«Звери» представили трек «Одинокому везде пустыня»
Источник материала: ОНТ
Рок-группа «Звери» опубликовала в YouTube свой трек «Одинокому везде пустыня».
Размещенная в Сети песня войдет в новый одноименный альбом коллектива.
Всего в предстоящий альбом войдут восемь треков. Семь из них были названы в честь произведений Антона Павловича Чехова. Об этом
Выход альбома группы намечен на 17 апреля.
Фото: РИА Новости / Яков Андреев
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рок-группа «Звери» опубликовала в YouTube свой трек «Одинокому везде пустыня». Размещенная в Сети песня войдет в новый одноименный альбом коллектива. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)