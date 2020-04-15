«Звери» представили трек «Одинокому везде пустыня»

Источник материала: ОНТ

Рок-группа «Звери» опубликовала в YouTube свой трек «Одинокому везде пустыня».

Размещенная в Сети песня войдет в новый одноименный альбом коллектива.



В опубликованной композиции музыканты задаются вопросами осмысления жизни и смерти.

Всего в предстоящий альбом войдут восемь треков. Семь из них были названы в честь произведений Антона Павловича Чехова. Об этом рассказывал лидер группы «Звери».

Выход альбома группы намечен на 17 апреля.

Фото: РИА Новости / Яков Андреев

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