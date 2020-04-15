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Неосторожное обращение с огнем привело к пожару и гибели хозяина в Гомельском районе
Источник материала: БTНеосторожное обращение с огнем при курении привело к пожару и гибели хозяина в Гомельском районе. Рано утром о возгорании спасателям сообщил односельчанин. К моменту приезда бойцов МЧС огонь полностью охватил крышу дома. Огнеборцы вынесли на воздух 64-летнего мужчину, однако врачи лишь констатировали его смерть.
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Неосторожное обращение с огнем при курении привело к пожару и гибели хозяина в Гомельском районе. Рано утром о возгорании спасателям сообщил односельчанин. К...
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