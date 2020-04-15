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Что посмотреть: семь шоу, которые выходят только на YouTube

15.04.2020 07:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда мы говорим «я не смотрю телик», может оказаться, что все-таки смотрим — только на YouTube. Тем более сейчас практически все телевизионные каналы заливают эфиры передач на видеохостинги. AFISHA.TUT.BY предлагает обратить внимание на шоу, которые реально выходят только в интернете. Эти шоу на YouTube помогут отвлечься от рабочих будней. И нет, это не совсем то же самое, что уже советовала наша редакция.

Comment Out от «Чикен Карри»

О чем шоу: приглашенные звезды выполняют странные задания от ведущих, а если отказываются — получают наказание
Известные гости: Настя Ивлеева, Иван Дорн, Монеточка, Дмитрий Губерниев, Александра Бортич, Егор Крид, Михаил Галустян и другие
Сколько просмотров собирают выпуски: 3−10 миллионов


Скриншот YouTube

Чего ожидать

Об этом говорит само название шоу. Comment Out — это микс выражений «каминг аут» (когда люди открыто признают свою принадлежность к какому-либо меньшинству. — Прим. TUT.BY) и «комментировать» (в переводе на русский с английского). По сути получается похоже: звездных гостей приглашают в студию, чтобы заставить их написать весьма дурацкий комментарий другой звезде и тем самым поставить себя в неловкое положение. Если знаменитость отказывается постить это в Instagram от своего имени, то ее ждет наказание (например, надеть на руки собачьи шокеры или быть избитым банным полотенцем).

Звучит как бред, но подождите: это очень смешно. Серьезно! Хотя бы из-за того, что во время происходящего известные люди обсуждают разные истории из своей жизни, нелепые случаи и местами откровенно угорают. А еще до начала основного действия есть рекламная вставка с Александром Гудковым. Ну не прелесть ли?

Все видео канала здесь.

«Контакты» от Антона Шастуна

О чем шоу: комик Антон Шастун задает известным людям вопросы, но отвечают не они, а контакты из их телефонов
Известные гости: Нюша, Мигель, Елена Темникова, Михаил Шац, Слава Комиссаренко
Сколько просмотров собирают выпуски: от 700 тысяч до 4 миллионов


Скриншот YouTube

Чего ожидать

Уморительных разгонов из ничего. Особенно в тех выпусках, где к Антону Шастуну, которого вы можете знать по юмористическому шоу «Импровизация» на ТНТ, приходят другие комики. Смысл такой: Шастун задает гостю вопрос, зачастую нарочито сложный и бесполезный. Например: «Какого цвета самое дорогое поле в классической „Монополии“?» Вот только ответить на это предстоит не гостю, а кому-то из контактов в его телефоне. Звонят прямо из студии — выходит что-то вроде подсказки «Кто хочет стать миллионером», даже на время. Только в разы смешнее.

Концепция незамысловатая, но интересная тем, что открывает знаменитостей с новой стороны — через тех, с кем они общаются. «Да вы о***ете, если ему позвоните, это самый прикольный человек на планете!» — говорит об одном из своих контактов юморист Алексей Щербаков. А Слава Комиссаренко, оказывается, фанат тектоника (и причем тут номера из телефона?). Короче, как будто вам разрешили немножко подсмотреть за личной жизнью своих любимчиков — очень годно.

Все видео канала здесь.

«1−11» Иды Галич

О чем шоу: «учительница» Ида Галич задает одинаковые вопросы из школьной программы звездам и обычным детям — так определяется, кто из них умнее
Известные гости: Little Big, Настя Ивлеева, Екатерина Варнава, Елка, Ольга Серябкина, Полина Гагарина, Александр Гудков и другие
Сколько просмотров собирают выпуски: от 1 до 11 миллионов


Скриншот YouTube

Чего ожидать

В том числе и немного разочарования в себе. Вот вы уверены, что сами ответите на любой вопрос из школьной программы? Тем более что задания будут разными по сложности: шоу называется «1−11», как раз потому что охватывает учебники разных классов.

Правила простые: на вопрос из первого класса против звезды борется первоклассник, на вопрос из второго — второклассник. Ну и так далее. Еще вы увидите детские фотографии приглашенной звезды в начале выпуска — это мило. Шоу совершенно безобидное в плане содержания: благодаря тому, что в нем участвуют школьники, здесь нет бранной лексики. Максимум — слово «дура» (не в сторону ребенка, если что). В общем, можно смотреть даже если вы сидите дома с детьми. Рекомендуем: и мило, и забавно, и даже немного образовательно.

Все видео канала здесь.

«Что было дальше» от LABELCOM

О чем шоу: комики приглашают знаменитостей, слушают их истории и пытаются угадать, что было дальше
Известные гости: Вадим Галыгин, Юрий Дудь, Лолита, Шура, Семен Слепаков, Баста и другие
Сколько просмотров собирают выпуски: чуть меньше или чуть больше 10 миллионов


Скриншот YouTube

Чего ожидать

Жести! Как минимум в том смысле, что это шоу, в отличие от предыдущего, имеет рейтинг 18+. Там много нецензурщины и не самых приятных, даже оскорбительных, шуток. Над гостем, конечно же. Если вас это совершенно не смущает и вы любитель посмеяться над другими людьми — добро пожаловать на канал LABELCOM.

Идеальный вариант — запускать «Что было дальше» под готовку, мытье посуды, уборку и другие бытовые дела, потому что именно смотреть здесь особо нечего. Можно просто слушать. Весь контент построен на текстовом юморе, никаких спецэффектов не будет. Рекомендуем начать знакомство с шоу (если вы еще не сделали этого) с выпуска, в который пригласили Вадима Галыгина. Как отметили зрители, белорус один из редких гостей, кто знал куда шел. От этого он порой «отмачивал» побольше ведущих. Вышла такая квинтэссенция «Что было дальше» — самое оно, чтобы понять, хотите вы на это подписаться или нет.

Все видео канала здесь.

«Подруги» от Нежного редактора

О чем шоу: несколько девушек обсуждают актуальные для них проблемы (от борьбы с прыщами до женской дружбы)
Известные гости: Моргенштерн, Dequine, Данила Поперечный, NixelPixel
Сколько просмотров собирают выпуски: около 1 миллиона


Скриншот YouTube

Чего ожидать

Поддержки и понимания, если вы девушка. Если парень — взгляда на какие-то вещи с (возможно) неожиданной стороны. Нам очень нравятся выпуски не о внешнем, а о внутреннем: как пережить расставание, измены, как говорить «нет» — вот это вот все. «Телесные» темы тоже в ходу: выпуск о контрацепции — пушка! В шоу нет заумных советов и нудных осуждающих выпадов. В ведущих вы узнаете себя: чего стоят только реплики вроде «Тогда я уже 12 лет встречаюсь с Джейком Джилленхолом» или «В смысле не ухаживаю за собой? Я моюсь!».

До «Подруг» на канале «Нежный редактор» выходили также классические видеоинтервью, пережившие второе рождение после Дудя: можете зацепить и их. Но мы советуем попробовать посмотреть именно шоу, потому что видео в таком формате уж точно есть не на каждом канале. И это действительно простые обсуждения бытовых вопросов, после которых не ощущаешь, что есть «мир знаменитостей и людей с экрана», а есть я — обычная белоруска с кучей проблем.

Все видео канала здесь.

«Овощевоз» от MediaCube

О чем шоу: люди в студии угадывают известные песни и фильмы, соревнуясь друг с другом
Известные гости: не присутствуют, а звучат
Сколько просмотров собирают выпуски: 100−200 тысяч


Скриншот YouTube

Чего ожидать

Разгруза мозга и ностальгии. Суть шоу крайне проста: в студии находятся люди, задача которых — как можно быстрее угадать старые музыкальные хиты, известные фильмы по их кадрам, кино по саундтреку, музыку украинских исполнителей, песни группы Queen… Чего только там нет! А кнопка в центре стола отсылает нас к культовой передаче «100 к 1», если вы понимаете, о чем мы. Выбирайте тот пласт поп-культуры, который хотите вспомнить сегодня — и жмите на плей.

«Овощевоз» делает белорусская медиакомпания, которая в том числе занимается продвижением на YouTube популярных блогеров — Влада Бумаги, Димы Ермузевича и не только. Но перед вами их проект, в котором нет ни одного известного вам лица. Нужны ли они для того, чтобы включить шоу в качестве отдыха после напряженного дня? И так — самое то. Если все-таки без знаменитостей вы никак, то у российской «Афиши» есть аналогичное шоу «Узнать за 10 секунд», где все то же самое угадывают уже более-менее известные люди: группа «Нервы», T-FEST, Илья Варламов, Александр Петров, Дима Билан и другие. Мы же решили поддержать белорусов и предлагаем начать с них.

Все видео канала здесь.

«Бар в большом городе» с Ириной Чесноковой

О чем шоу: приглашенные звезды выполняют странные задания от ведущих, а если отказываются — получают наказание
Известные гости: Наташа Королева, Лада Дэнс, Алексей Щербаков, Сергей Дружко, Дельфин и другие
Сколько просмотров собирают выпуски: от 700 тысяч до 6 миллионов


Фото: скриншот YouTube

Чего ожидать

Снова — строжайшего ограничения 18+. Не то чтобы в шоу любят разговаривать нецензурными словами (хотя местами есть и они), просто внутри — очень много алкоголя и названий конкретных напитков. Впрочем, все ясно из названия: это же бар. Суть шоу в следующем: к ведущей Ирине Чесноковой, которая играет роль бармена, приходят трое известных людей и они общаются под бокал-другой недетских напитков.

Во многом шоу держится на обаянии Ирины Чесноковой — вы ее, возможно, помните как участницу команды КВН «Факультет журналистики», которая участвовала в телевизонных лигах в начале 2010-х. «Бар в большом городе», конечно, от КВН далек, но смешно тоже будет. А если нет, то просто услышите знакомых звезд, которые расскажут вам такие же непринужденные истории, как и ваши же друзья в баре. Кстати, как раз отличный вариант, пока в такие заведения лучше не ходить.

Все видео канала здесь.

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