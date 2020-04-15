Источник материала: Новости Волковыска

Не все женщины набирают лишний вес от неправильного питания или сидячей работы. Очень часто девушки следуют здоровому образу жизни и регулярно посещают спортивный зал, но бока остаются. Психологи говорят, что все дело в подсознании.

Психологически наше тело может набирать килограммы, чтобы защитить себя. Какие самые популярные психосоматические причины лишнего веса?

Нужда в защите

Ваше тело уверено, что мир – опасен. Поэтому оно «защищает» себя на непредвиденный случай дополнительными килограммами. Причина кроется в детских травмах, когда была нарушена базовая потребность в защите. Ваш мозг мог забыть эту стрессовую ситуацию. Но тело помнит и создает вокруг себя «щит» в виде жира.

Нехватка любви

Тяга с сладкому и переедание – это все от нехватки любви. Вспомните, чем удовлетворяет потребность в любви, общении и защите грудной ребенок? Маминым молоком, то есть едой. Зачастую стресс заедают те, кто недополучил принятие в детстве. Если ребенок систематически чувствовал, что его отвергают, то теперь, будучи взрослым, он пытается удовлетворить потребность в любви любым путем, в том числе лишним кусочком тортика. Отследите этот момент, если вы заедаете стрессы и проблемы ведерком мороженого, значит корень именно в любви.

Чувство вины

Съев вкусную булочку, вы «поедаете» себя чувством вины? Организм ответит вам тем, что отложит лишний жир. Ему сейчас опасно с вами. Вы должны помнить, что пища - ценный ресурс полезных элементов для нашего организма. И тогда булочку вы будете воспринимать как источник быстрой энергии для вас, а не лишние калории.

Нелюбовь к телу

Как вы относитесь к своему телу? Как вы ухаживаете за ним? Как вы смотрите на свое отражение? Если первым делом видите все недостатки – тело будет «защищаться» от вас лишним весом.

Когда человек любит свое тело, он слышит его потребности: в еде, воде, отдыхе. Он не путает переутомление с голодом, вовремя чувствует свое насыщение, не переедает.

Вам сложно полюбить свою фигуру? Слишком много недостатков? Начните с простого. Полюбите свое тело хотя бы за то, что оно выздоравливает после болезней. А дальше принятие фигуры пойдет быстрее.

Презрение к женской природе

Отрицание своей привлекательности возникает в случае насилия над женщиной со стороны мужчины. Это могут быть не только сексуальные домогательства, но и рукоприкладство, даже в детском возрасте. Тогда подсознательно тело «включает защиту» – стать непривлекательной, чтобы мужчины не обращали внимание. Мозг расценивает всех мужчин как потенциальную опасность. Отсюда постоянный набор веса. Тело выбирает быть некрасивой, зато тогда точно никто не сделает больно.

Все эти причины могут быть связаны с собой. Поэтому нужно их проработать на подсознательном уровне. Конечно, сам по себе организм не сбросит лишний вес одной силой мысли, и нужны занятия спортом и правильное питание. Но если многочасовые нагрузки в спортзале, следование рекомендациям диетолога не приносят результата, стоит поискать причину в голове и сходить к психологу.