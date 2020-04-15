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Лявон Вольский выпустил лирический ретро-альбом про Дикий Запад

15.04.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на музыкальных площадках состоялась премьера нового сольного альбома Лявона Вольского «Амерыка». На этот раз он поет про прерии, ветер и ковбойскую шляпу.


Фото: Justė Urbonacičiūtė

Как и все альбомы Вольского последнего времени, диск был записан в Вильнюсе с норвежским саундпродюсером Снорре Бергерудом. Но это совсем другая работа, вдохновленная американской музыкой 60-х и вестернами. Музыкальные референсы альбома: The Byrds, Боб Дилан, Джонни Кэш, Creedence Clearwater Revival, The Beach Boys.

— Я с детства люблю вестерны, — признается Лявон Вольский. — Эти красные выжженные земли, населенные суровыми искателями приключений; деревянные городки с салуном, костелом, банком и, время от времени, железнодорожной станцией. Мужественные герои, ослепительные спутницы, коварные злоумышленники… Верный конь, походный костер, дорожные сумки… И хэппи-энд, враги глотают пыль, силуэт героя исчезает на фоне кровавого заката.

Для аутентичности звучания Сноре Бергеруд в записи использовал специальные инструменты и даже компоненты. Например, струны для бас-гитары без обмотки и пластики для барабанов, которые имитируют старые, сделанные их кожи, как в 60-х. Также для инструментов и голоса были использованы исключительно эффекты, которые были в ходу в те времена.

Две песни из альбома — «Палон» и «Дзьмухаўцовае віно» — были представлен во время онлайн-концерта ко Дню Воли. К слову, завтра начинается всемирный акустический онлайн-тур Лявона Вольского. Уже объявлены концерты для Польши (16 апреля), Великобритании (17 апреля), США (18 апреля), Чехии (22 апреля), Израиля (23 апреля), Украины (24 апреля), Германии (25 апреля), Литвы (29 апреля) и Беларуси (30 апреля). Выступления пройдут в формате домашней акустики. Трансляция будет вестись каждый раз только на названную страну через страницу Лявона Вольского в Facebook.

 
 
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Сегодня на музыкальных площадках состоялась премьера нового сольного альбома Лявона Вольского «Амерыка». На этот раз он поет про прерии, ветер и ковбойскую шляпу.
 
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