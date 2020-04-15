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Лявон Вольский выпустил лирический ретро-альбом про Дикий Запад
Источник материала: Tut.by
Сегодня на музыкальных площадках состоялась премьера нового сольного альбома Лявона Вольского «Амерыка». На этот раз он поет про прерии, ветер и ковбойскую шляпу.
Как и все альбомы Вольского последнего времени, диск был записан в Вильнюсе с норвежским саундпродюсером Снорре Бергерудом. Но это совсем другая работа, вдохновленная американской музыкой 60-х и вестернами. Музыкальные референсы альбома: The Byrds, Боб Дилан, Джонни Кэш, Creedence Clearwater Revival, The Beach Boys.
— Я с детства люблю вестерны, — признается Лявон Вольский. — Эти красные выжженные земли, населенные суровыми искателями приключений; деревянные городки с салуном, костелом, банком и, время от времени, железнодорожной станцией. Мужественные герои, ослепительные спутницы, коварные злоумышленники… Верный конь, походный костер, дорожные сумки… И хэппи-энд, враги глотают пыль, силуэт героя исчезает на фоне кровавого заката.
Для аутентичности звучания Сноре Бергеруд в записи использовал специальные инструменты и даже компоненты. Например, струны для бас-гитары без обмотки и пластики для барабанов, которые имитируют старые, сделанные их кожи, как в 60-х. Также для инструментов и голоса были использованы исключительно эффекты, которые были в ходу в те времена.
Две песни из альбома — «Палон» и «Дзьмухаўцовае віно» — были представлен во время
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Сегодня на музыкальных площадках состоялась премьера нового сольного альбома Лявона Вольского «Амерыка». На этот раз он поет про прерии, ветер и ковбойскую шляпу.
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