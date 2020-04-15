КГК: большинство белорусских аптек имеет в наличии защитные маски и антисептики

Источник материала: ОНТ

Комитет госконтроля провел мониторинг и пришел к выводу, что в Беларуси большинство аптек имеет в наличии защитные маски и антисептики. Об этом журналистам сообщил начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Павел Пинчук, пишет БЕЛТА.

Ведомство проверило 1081 аптеку. Если в начале апреля маски были в наличии в 17% аптек, антисептики – в 38%, то по состоянию на 13 апреля, маски имелись в 964 аптеках – это 89%, антисептики на спиртовой основе в 893 – это 83%. Среди государственных аптек данные товары были в наличии практически во всех.

Вместе с тем, как отметил Павел Пинчук, полностью проблема пока не решена, несмотря на значительное улучшение ситуации.

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