Не поверите! Старт женского чемпионата по футболу в Беларуси все-таки перенесли

"Ассоциацией "Белорусская федерация футбола" принято решение отложить старт чемпионата Республики Беларусь среди женских команд сезона 2020 года, первый тур которого должен был пройти в период с 16 по 18 апреля", - сообщили в АБФФ.





В федерации пояснили, что решение было принято в связи с тем, что "несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19".





"Таким образом, старт чемпионата Республики Беларусь среди женских команд сезона 2020 года отложен до дальнейшего уведомления", - добавили в АБФФ.





Напомним, мужской чемпионат в Беларуси продолжается – в четверг, 16 апреля, стартует 5-й тур.



