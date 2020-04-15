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Не поверите! Старт женского чемпионата по футболу в Беларуси все-таки перенесли
Источник материала: Партизан
Старт чемпионата Беларуси по футболу среди женщин отложен до неопределенного срока, сообщили в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).
"Ассоциацией "Белорусская федерация футбола" принято решение отложить старт чемпионата Республики Беларусь среди женских команд сезона 2020 года, первый тур которого должен был пройти в период с 16 по 18 апреля", - сообщили в АБФФ.
В федерации пояснили, что решение было принято в связи с тем, что "несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19".
"Таким образом, старт чемпионата Республики Беларусь среди женских команд сезона 2020 года отложен до дальнейшего уведомления", - добавили в АБФФ.
Напомним, мужской чемпионат в Беларуси продолжается – в четверг, 16 апреля, стартует 5-й тур.
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Старт чемпионата Беларуси по футболу среди женщин отложен до неопределенного срока, сообщили в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).
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