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Не поверите! Старт женского чемпионата по футболу в Беларуси все-таки перенесли

15.04.2020 18:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Старт чемпионата Беларуси по футболу среди женщин отложен до неопределенного срока, сообщили в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

"Ассоциацией "Белорусская федерация футбола" принято решение отложить старт чемпионата Республики Беларусь среди женских команд сезона 2020 года, первый тур которого должен был пройти в период с 16 по 18 апреля", - сообщили в АБФФ.

В федерации пояснили, что решение было принято в связи с тем, что "несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19".

"Таким образом, старт чемпионата Республики Беларусь среди женских команд сезона 2020 года отложен до дальнейшего уведомления", - добавили в АБФФ.

Напомним, мужской чемпионат в Беларуси продолжается – в четверг, 16 апреля, стартует 5-й тур.
 
 
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Старт чемпионата Беларуси по футболу среди женщин отложен до неопределенного срока, сообщили в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).
 
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