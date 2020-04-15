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Саммит ЕАЭС впервые прошел в онлайн-формате. Насколько эффективны такие встречи, какие вызовы стоят перед странами?

15.04.2020 19:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Саммит ЕАЭС впервые прошел в онлайн-формате. Насколько эффективны такие встречи, какие вызовы стоят перед странами?

Накануне состоялся саммит Евразийского экономического союза. Центральной темой cтало обсуждение совместных действий перед лицом пандемии и поддержание экономической стабильности. 

В последнее время в функционировании этой интеграции накопилось много вопросов и без вируса. Прежде всего, это всевозможные барьеры и ограничения. Полноценным союз не может стать, пока открыты топливно-энергетические споры. Без единства подходов в данном вопросе, как убеждены многие эксперты, ЕАЭС продолжит пробуксовывать. 

Очень многое в ЕАЭС строится на личных контактах лидеров, человеческом общении. Скажется ли новый формат на функционировании союза? Насколько эффективны такие встречи? Как оценивается будущее союзов как таковых?

Гости программы «ОбъективНо» дали ответы на эти вопросы. В студии – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Также на связи со студией – экономист, профессор Михаил Ковалев и российский политолог Сергей Михеев.

Подробнее - в видеоинформации. 


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Накануне состоялся саммит Евразийского экономического союза. Центральной темой cтало обсуждение совместных действий перед лицом пандемии и поддержание...
 
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