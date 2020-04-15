«Просто умора!»: реакция собаки на лакомство рассмешила сеть (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Собаки могут распознать лакомство не только по запаху, но даже по звуку. Это получилось у корги, которая попала на видео и рассмешила сеть, пишет ridus.ru.

Хозяин собаки опубликовал в Twitter ролик о том, как она услышала заветный звук – владелец питомца выдавливал из баллончика взбитые сливки. Корги мгновенно отреагировала и выглянула из соседнего помещения.

Реакция собаки рассмешила пользователей сети. Видео набрало более 800 тысяч просмотров. «Просто умора! Поэтому я обожаю собак», «Это я на карантине!», – написали в комментариях.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram