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«Просто умора!»: реакция собаки на лакомство рассмешила сеть (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Собаки могут распознать лакомство не только по запаху, но даже по звуку. Это получилось у корги, которая попала на видео и рассмешила сеть,
Хозяин собаки опубликовал в Twitter ролик о том, как она услышала заветный звук – владелец питомца выдавливал из баллончика взбитые сливки. Корги мгновенно отреагировала и выглянула из соседнего помещения.
Реакция собаки рассмешила пользователей сети. Видео набрало более 800 тысяч просмотров. «Просто умора! Поэтому я обожаю собак», «Это я на карантине!», – написали в комментариях.
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Собаки могут распознать лакомство не только по запаху, но даже по звуку. Это получилось у корги, которая попала на видео и рассмешила сеть, пишет ridus.ru. Хозяин собаки...
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