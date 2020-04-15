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«Вы наши герои!» — случчане отправили медработникам открытки с благодарностью

15.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Вы наши герои!» — случчане отправили медработникам открытки с благодарностью

Случчане пишут медработникам письма со словами благодарности и теплыми пожеланиями. Жители города и района присоединились к марафону #спасибомедикам, в рамках которого можно бесплатно отправить открытку на адрес медучреждений в любой уголок страны. Об этом сообщает МЛЫН.BY.

Проект организовали БРСМ и «Белпочта». Отправить можно как готовую открытку, так и карточку, сделанную своими руками.

— Марка на открытку или конверт не требуется: до конца месяца почта обеспечит бесплатную доставку карточек с хештегом #спасибомедикам, — отметила первый секретарь Слуцкого райкома БРСМ Екатерина Борисевич. — Нужно только взять открытку, заполнить ее, написать адрес медучреждения, а работники почты зарегистрируют отправление и доставят его адресату.

«Вы наши герои!» — случчане отправили медработникам открытки с благодарностью

«Вы наши герои!» — случчане отправили медработникам открытки с благодарностью

Слутчанин Денис Есипович подписал карточку кратко: «Вы наши герои!»

— Считаю, моральная поддержка очень ценна и важна для каждого человека. В трудные времена ее порой так не хватает. Сейчас, когда медики ведут такую напряженную борьбу за жизни и здоровье наших людей, очень важно показать им, что мы ценим их работу и восхищаемся тем, что они делают для нас. Думаю, среди напряженного рабочего дня врачам будет приятно сделать небольшой перерыв и прочесть несколько искренних теплых слов, — поделился Денис.

Слутчанка Анастасия Стефаненко строго соблюдает все рекомендации: носит маску, перчатки, по всем правилам моет руки и старается лишний раз не выходить на улицу. Но решила сделать небольшое исключение и отправилась на почту, чтобы отправить открытку слуцким медикам.


— Хочется как-то поддержать врачей. Хотя бы добрым словом. В обычной жизни мы иногда недооцениваем всю важность их работы, а они ежедневно совершают настоящий подвиг, — отметила Анастасия Стефаненко.

«Вы наши герои!» — случчане отправили медработникам открытки с благодарностью

Свою открытку с благодарностью медицинским работникам отправил и сайт МЛЫН.

«Вы наши герои!» — случчане отправили медработникам открытки с благодарностью

«Вы наши герои!» — случчане отправили медработникам открытки с благодарностью

 

 
 
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Случчане пишут медработникам письма со словами благодарности и теплыми пожеланиями. Жители города и района присоединились к марафону #спасибомедикам, в рамках...
 
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