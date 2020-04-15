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«Белавиа» совершит несколько рейсов в Италию

15.04.2020 21:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» совершит несколько рейсов в Италию

Полеты в Италию частично возобновляет «Белавиа», сообщается на сайте авиакомпании.

17, 24 апреля и 1 мая «Белавиа» совершит полеты по маршруту Минск – Рим – Минск. Вылет из Минска в 9:45, прибытие в Рим в 11:40 (по местному времени). Вылет из Рима в 12:40, прибытие в Минск в 16:35 (по местному времени).

2 мая белорусский авиаперевозчик выполнит рейс по направлению Минск – Милан – Минск. Вылет из Минска в 10:15, прибытие в Милан в 12:00 (по местному времени). Вылет из Милана в 12:50, прибытие в Минск в 16:30 (по местному времени).

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в офисах по продаже билетов «Белавиа», а также у агентов. Отмечается, что количество рейсов в мае сокращено. Информация будет появляться на сайте авиаперевозчика.

ФОТО: пресс-служба «Белавиа»

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Теги: Минск
 
 
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Полеты в Италию частично возобновляет «Белавиа», сообщается на сайте авиакомпании. 17, 24 апреля и 1 мая «Белавиа» совершит полеты по маршруту Минск – Рим – Минск....
 
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