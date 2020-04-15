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Андрей Равков о производстве масок на предприятии «Калинка»: «Коллективы работают фактически на пределе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Основные заказы в сторону отложили солигорские «Калинка» и «Купалинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое из этих предприятий известно своими коллекциями одежды, но теперь у них появились новые хиты продаж.
Оценить ситуацию на месте приехал госсекретарь Совбеза Андрей Равков. По поручению Президента должностные лица проводят мониторинг, контролируют выполнение поручения.
Андрей Равков, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
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Андрей Равков о производстве масок на предприятии «Калинка»: «Коллективы работают фактически на пределе»
Новости Беларуси. Основные заказы в сторону отложили солигорские «Калинка» и «Купалинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое из этих предприятий...
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