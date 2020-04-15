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Уже через через два дня: «Белавиа» полетит в Италию

16.04.2020 08:20 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Авиакомпания "Белавиа" частично возобновит полеты в Италию, сообщили в авиакомпании.

Запланированы четыре рейса: большинство в Рим.

17, 24 апреля и 1 мая запланирован полет по маршруту Минск - Рим - Минск. Вылет из Минска в 9.45, прибытие в Рим в 11.40 (по местному времени). Вылет из Рима в 12.40, прибытие в Минск в 16.35 (по местному времени).

2 мая рейс будет организован по направлению Минск - Милан - Минск. Вылет из Минска в 10.15, прибытие в Милан в 12.00 (по местному времени). Вылет из Милана в 12.50, прибытие в Минск в 16.30 (по местному времени).

Полеты выполняются с целью удовлетворения спроса пассажиров на перелеты между Республикой Беларусь и Италией по рабочим и личным причинам, сообщается на сайте компании.

Билеты можно купить онлайн на сайте компании, а также в офисах "Белавиа" по продаже билетов и у агентов. Авиаперевозчик обращает внимание на сокращении рейсов в мае.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания "Белавиа" частично возобновит полеты в Италию, сообщили в авиакомпании. Запланированы четыре рейса: большинство в Рим.
 
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