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Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

15.04.2020 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская православная церковь просит верующих в дни Страстной седмицы и празднования Пасхи воздержаться от посещения храмов и молиться дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно это важно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Впрочем, это не помешает верующим принять участие в богослужениях дистанционно, в режиме онлайн. Советует именно таким образом встретить Светлое Христово Воскресение митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Всея Беларуси Павел.

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов

Национальные телеканалы в ближайшие дни, а также в пасхальную ночь организуют серию прямых трансляций из церквей, из Минского Свято-Духова кафедрального собора, а также Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Смотрите их в эфире «Беларусь 3» и «НТВ-Беларусь».

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Присоединяется к этому праздничному телемарафону и команда СТВ. В пасхальную ночь на нашем канале смотрите прямую трансляцию из Жировичского Свято-Успенского монастыря.

Начало в субботу, 18 апреля, в 23.30 на СТВ. Встретим Светлое Христово Воскресение вместе!

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

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Новости Беларуси. Белорусская православная церковь просит верующих в дни Страстной седмицы и празднования Пасхи воздержаться от посещения храмов и молиться дома,...
 
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