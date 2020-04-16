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Принц Гарри и Меган Маркл купили дом Мела Гибсона за $15 миллионов

16.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принц Гарри и Меган Маркл купили дом Мела Гибсона за миллионов

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Малибу (Калифорния, США) за 15 миллионов долларов. Ранее недвижимостью владел актер Мел Гибсон, а до него – Дэвид Духовны. Об этом пишет The Sun.

В новом доме Меган и Гарри пять спален, пять спальных комнат, бассейн и тренажерный зал. Из окон открывается вид на океан.

Ранее сообщалось, что интервью с Гарри и Меган стоит $1 миллион.

Фото: Splash News

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Принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Малибу (Калифорния, США) за 15 миллионов долларов. Ранее недвижимостью владел актер Мел Гибсон, а до него – Дэвид Духовны. Об...
 
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