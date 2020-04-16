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Принц Гарри и Меган Маркл купили дом Мела Гибсона за $15 миллионов
Источник материала: ОНТ
Принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Малибу (Калифорния, США) за 15 миллионов долларов. Ранее недвижимостью владел актер Мел Гибсон, а до него – Дэвид Духовны. Об этом
В новом доме Меган и Гарри пять спален, пять спальных комнат, бассейн и тренажерный зал. Из окон открывается вид на океан.
Ранее
Фото: Splash News
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Принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Малибу (Калифорния, США) за 15 миллионов долларов. Ранее недвижимостью владел актер Мел Гибсон, а до него – Дэвид Духовны. Об...
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