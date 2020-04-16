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Писающие мальчики завелись в Бресте. Достойны общественного порицания, или понять и простить?
16.04.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В соцсетях вовсю идёт обсуждение двух ситуаций, которые по теории парных случаев как назло (для мальчиков) попали на камеры регистраторов.
Некрасиво? Ещё как. Наверняка, их кто-то узнает. В милицию сообщать не обязательно, а вот объяснить им нормы поведения в несобственных местах - нужно.
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