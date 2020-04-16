ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Японии задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина

16.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Японии задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина

Крупнейшая в истории Японии партия кокаина была задержана в порту Иокогама. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Таможенники обнаружили 700 кг кокаина на борту одного из пришвартованных в порту кораблей. Наркотики находились в ящике для бананов.

На допросе члены экипажа судна отрицали причастность к контрабанде.

Примерная стоимость обнаруженной партии кокаина – 130 миллионов долларов США. Японские таможенники предполагают, что к контрабанде причастен крупный международный синдикат.

Фото: Kyodo News / Aichi Prefecture

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейшая в истории Японии партия кокаина была задержана в порту Иокогама. Об этом сообщает агентство Kyodo News. Таможенники обнаружили 700 кг кокаина на борту одного...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси никогда не было высокой безработицы. А теперь будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика