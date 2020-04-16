В Японии задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина

Источник материала: ОНТ

Крупнейшая в истории Японии партия кокаина была задержана в порту Иокогама. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Таможенники обнаружили 700 кг кокаина на борту одного из пришвартованных в порту кораблей. Наркотики находились в ящике для бананов.

На допросе члены экипажа судна отрицали причастность к контрабанде.

Примерная стоимость обнаруженной партии кокаина – 130 миллионов долларов США. Японские таможенники предполагают, что к контрабанде причастен крупный международный синдикат.

Фото: Kyodo News / Aichi Prefecture

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram