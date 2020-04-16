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В Японии задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина
Источник материала: ОНТ
Крупнейшая в истории Японии партия кокаина была задержана в порту Иокогама. Об этом
Таможенники обнаружили 700 кг кокаина на борту одного из пришвартованных в порту кораблей. Наркотики находились в ящике для бананов.
На допросе члены экипажа судна отрицали причастность к контрабанде.
Примерная стоимость обнаруженной партии кокаина – 130 миллионов долларов США. Японские таможенники предполагают, что к контрабанде причастен крупный международный синдикат.
Фото: Kyodo News / Aichi Prefecture
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Крупнейшая в истории Японии партия кокаина была задержана в порту Иокогама. Об этом сообщает агентство Kyodo News. Таможенники обнаружили 700 кг кокаина на борту одного...
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