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Будет ли Наталья Кочанова преемницей Лукашенко?

16.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интернете появилась версия, что президент Беларуси Александр Лукашенко определился с возможным преемником. Им оказалась спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Политолог, эксперт по российско-белорусским отношениям Дмитрий Болкунец рассказал «Собеседнику», что за дама может пойти в Минске поперед Батьки.

Будет ли Наталья Кочанова преемницей Лукашенко?
— Насколько реалистична такая версия?

— Это версия рассматривается уже некоторое время. Для Лукашенко главное — получить гарантии для себя и своей семьи в случае ухода, а Наталья Кочанова, как женщина, видимо, вызывает у него больше доверия. Есть особенность у авторитарных режимов: при смене власти преемники стараются расправиться со своими бывшими начальниками. Так было на Украине, в Грузии, в Узбекистане, Кыргызстане. Поэтому проблема мирного ухода для них актуальна как ни для кого. 

Насколько реалистично то, что Лукашенко решит отдать свои полномочия Наталье Кочановой, сказать трудно. Скорее нет, чем да. Эта интрига будет держаться до последнего момента, никто это анонсировать не будет. Но слухи, что он может уже в ближайшее время объявить президентские выборы, существуют. 

— Что известно о предполагаемой преемнице?

— У нее очень положительная биография, никаких скандалов за ней нет. 59 лет. Кочанова — человек очень исполнительный, имеет большой опыт работы с «нефтянкой», так как работала во власти в городе, где развита нефтяная промышленность, затем она работала вице-премьером, потом главой администрации Лукашенко. В последнее время работает спикером верхней палаты парламента. 

— Она вхожа в ближний круг Лукашенко?

— Именно в последние месяцы она все время ходит рядом с Лукашенко, ездит с ним на встречи, совещания, хотя это не прерогатива главы верхней палаты парламента. По выходным она ездит на совещания к Лукашенко прямо на хоккейную площадку, где он тренируется: он в хоккейной форме, а она рядом сидит, слушает его поручения и наставления. Это интересный момент, потому что так близко он вообще редко кого подпускал. 

Недавно у него даже проскочила фраза, что Кочанова может быть его преемницей — то ли случайно, то ли сознательно он на это намекнул...

— Сообщалось, что Кочанова уже встречалась с Валентиной Матвиенко.

— Да, в начале марта в Минске побывала Матвиенко. Ее встречала Кочанова, водила на всякие мероприятия, потом у них была личная встреча. А затем у них еще прошла встреча на троих — Лукашенко, Матвиенко и Кочанова. И были такие вбросы, что это, возможно, прошли такие смотрины.

— Наталья Кочанова популярна в республике?

— Нет, она малоизвестна в стране. Но в Беларуси кандидата при поддержке власти можно раскрутить за 2 месяца. 

Она русская, можно отметить. Это с одной стороны плюс, с другой — минус. 
Кстати, Кочанова — тот человек, которому Лукашенко поручал провести конституционную реформу, но пока работа не завершена. По одному из проектов, там появляется пост вице-президента, на который Лукашенко мечтает поставить своего сына, чтобы в дальнейшем передать ему власть.

— Что можно будет ждать от Кочановой в случае ее избрания?

— Она будет, скорее всего, таким ручным президентом. Потому что весь силовой блок в Беларуси контролирует сын Лукашенко. И никто ей большого маневра просто не даст.

— А для России она как?

— Думаю, будет вполне комфортной. Она из русской семьи. С Матвиенко они, вроде бы, нашли общий язык.


— А кроме нее еще какие-то варианты рассматриваются?

— Да, есть еще два варианта. 

Это Владимир Макей, министр иностранных дел, который, как считается, нравится западу. Но в последнее время его как-то отодвинули от дел, он присутствует даже не на всех совещаниях. 

И еще один человек, который вызывает уважение и доверие в Москве — это премьер-министр Сергей Румас. Но его судьба, судя по всему, предрешена — Лукашенко уже несколько раз заикался, что Румас может отправиться в отставку. Возможно, у Батьки просто появилась какая-то ревность, опасения, что Румас может пойти на президентские выборы как самостоятельная фигура. Но это вряд ли, мало кто осмелится идти против Батьки — были случаи, когда такие вещи заканчивались тюрьмой или исчезновением. Поэтому Румас вряд ли решится сыграть свою игру.
 
Теги: Минск
 
 
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В интернете появилась версия, что президент Беларуси Александр Лукашенко определился с возможным преемником. Им оказалась спикер верхней палаты белорусского...
 
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