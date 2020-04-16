Капсулу Памяти с мест воинских захоронений Несвижского района передадут в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Акция «Во славу общей Победы!» проходит по всей Беларуси. В апреле число ее участников пополнил и Несвижский район. Проект призван укрепить в сознании граждан память о Великой Отечественной войне через увековечивание имен известных и безымянных ее героев, отдавших жизнь за Родину. Это тысячи солдат, офицеров Красной Армии, партизан, мирных жителей, которые обрели вечный покой в воинских захоронениях и братских могилах на территории района.

В понедельник, 13 апреля, на Братской могиле воинов и партизан, погибших при освобождении Несвижа, состоялся митинг, в ходе которого земля с захоронений была помещена в Капсулу памяти. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков, депутат Минского областного Совета депутатов Людмила Витко, военный комиссар Несвижского и Копыльского районов Алексей Котяхов, председатель районного совета ветеранов Геннадий Пашковский, депутаты районного Совета депутатов, представители духовенства и общественных организаций района.













— Мы входим в новую эпоху, в которой не будет живых очевидцев событий. Единственным свидетелем останется земля с памятных мест войны, с мест гибели воинов и мирных жителей. И каждая ее горстка является святыней, поскольку окроплена кровью тех, кто погиб в боях за свободу и независимость нашей Родины, — отметил в своем обращении к участникам митинга А.Н. Балтенков. — И наш долг — хранить память о тех событиях и верность традициям мужества и патриотизма.









Почетного права провести закладку земли с мест захоронений в Капсулу была удостоена первый секретарь районного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Екатерина Ковешникова.













Освящение заполненной капсулы совершили благочинный церквей Несвижского района протоиерей Александр Данченко и настоятель римско-католического прихода Божьего Тела в Несвиже, декан Несвижского деканата, ксендз-каноник Петр Шарко.









В преддверии 75-летия Великой Победы Капсулу памяти с именами погибших в годы Великой Отечественной войны солдат и мирных граждан, информацией о военных событиях на территории района, о вкладе населения в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками передадут в Минск. Капсулы со всех районов страны поместят в одном пространстве крипты Храма-Памятника в честь Всех Святых для вечной молитвенной памяти. Таким образом, будут воссоединены в народной памяти все, кто сражался плечом к плечу, добывая общую для всех Победу, в разных точках боевых действий во время Великой Отечественной войны. До этого времени Капсула памяти будет храниться в Несвижском историко-краеведческом музее.

Наталья ЕРМОШЕНКО.