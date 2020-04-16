$1 млрд на поддержку бизнеса, но через госбанки: Беларусь просит помощи у ЕБРР

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«Первый вице-премьер подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР крупным государственным банкам – ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в объеме до 1 млрд долларов, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики», – говорится в сообщении пресс-службы Совмина Беларуси.



В четверг состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Беларуси Дмитрия Крутого с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию в формате видеоконференции.