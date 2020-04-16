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$1 млрд на поддержку бизнеса, но через госбанки: Беларусь просит помощи у ЕБРР

16.04.2020 11:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: azernews.az

«Первый вице-премьер подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР крупным государственным банкам – ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в объеме до 1 млрд долларов, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики», – говорится в сообщении пресс-службы Совмина Беларуси.

В четверг состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Беларуси Дмитрия Крутого с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию в формате видеоконференции.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Правительство Беларуси запросило у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) до $1 млрд, которые предлагается через крупные госбанки направить на...
 
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