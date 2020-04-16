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Бывший тренер брестского «Динамо» не прочь вернуться в клуб

16.04.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что никогда не согласится возглавить «Рух», передает tribuna.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Перешел бы в «Рух»? Нет. Это невозможно. Я два года был в «Динамо». Игра с «Рухом» сейчас — это дерби. Это то же самое, как если бы я играл в [пражской] «Славии», а потом пошел бы играть за «Спарту».

В «Динамо» Брест? Да, вернулся бы. Мне было там хорошо. Почему нет?

— А могли бы ли вы возглавить БАТЭ?

— БАТЭ в последние 10−15 лет все знают в Европе, поэтому тренировать такую команду, как БАТЭ, для меня было бы очень хорошо. А лучше было бы остаться в Бресте и помогать брестскому «Динамо», — сказал Личка.

 
Теги: Брест
 
 
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