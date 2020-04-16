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Бывший тренер брестского «Динамо» не прочь вернуться в клуб
Источник материала: Tut.by
Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что никогда не согласится возглавить «Рух»,
— Перешел бы в «Рух»? Нет. Это невозможно. Я два года был в «Динамо». Игра с «Рухом» сейчас — это дерби. Это то же самое, как если бы я играл в [пражской] «Славии», а потом пошел бы играть за «Спарту».
В «Динамо» Брест? Да, вернулся бы. Мне было там хорошо. Почему нет?
— А могли бы ли вы возглавить БАТЭ?
— БАТЭ в последние 10−15 лет все знают в Европе, поэтому тренировать такую команду, как БАТЭ, для меня было бы очень хорошо. А лучше было бы остаться в Бресте и помогать брестскому «Динамо», — сказал Личка.
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А в «Рух» - нет.
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