Бывший тренер брестского «Динамо» не прочь вернуться в клуб

Источник материала: Tut.by

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что никогда не согласится возглавить «Рух», передает tribuna.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Перешел бы в «Рух»? Нет. Это невозможно. Я два года был в «Динамо». Игра с «Рухом» сейчас — это дерби. Это то же самое, как если бы я играл в [пражской] «Славии», а потом пошел бы играть за «Спарту».

В «Динамо» Брест? Да, вернулся бы. Мне было там хорошо. Почему нет?

— А могли бы ли вы возглавить БАТЭ?

— БАТЭ в последние 10−15 лет все знают в Европе, поэтому тренировать такую команду, как БАТЭ, для меня было бы очень хорошо. А лучше было бы остаться в Бресте и помогать брестскому «Динамо», — сказал Личка.