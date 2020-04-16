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Ольга Чуприс: Президент говорит о том, что целесообразно на законодательном уровне закрепить необходимость предоставления поручительства

16.04.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По случаю 75-летия Великой Победы в Беларуси будут амнистированы около 12 тысяч осужденных. Детали законопроекта, подготовленного Верховным судом, обсудили 16 апреля на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чуприс: Президент говорит о том, что целесообразно на законодательном уровне закрепить необходимость предоставления поручительства

Александр Лукашенко об амнистии в 2020 году: мы сможем предоставить шанс и начать все с чистого листа

Поручительство – хорошо знакомое белорусам явление, но в процедуре помилования это новое слово. Глава государства потребовал серьезно проработать это направление, имея в виду в том числе и осужденных по наркотическим статьям.

Ольга Чуприс: Президент говорит о том, что целесообразно на законодательном уровне закрепить необходимость предоставления поручительства

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Президент говорит о том, что целесообразно нам на законодательном уровне прямо закрепить необходимость предоставления поручительства, для того чтобы институт поручительства был своего рода социальной гарантией или социальным обязательством тех лиц, которые поручаются за своих близких, отбывающих сейчас наказание в местах лишения свободы. И социальным обязательством их именно перед обществом, перед нами всеми. Что да, они берут на поруки своего родственника, и они готовы принимать все меры, чтобы это лицо не совершило в дальнейшем преступление.

Ольга Чуприс: Президент говорит о том, что целесообразно на законодательном уровне закрепить необходимость предоставления поручительства

В 2019 году в честь 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков по указу Президента амнистировали почти 3000 осужденных за наркопреступления. А минувшим летом внесены изменения в Уголовный кодекс. Благодаря этому уменьшены нижние пороги санкций по отдельным частям 328-й статьи. Несмотря на это, белорусское законодательство в области наркопреступлений остается одним из самых жестких в мире.

Люди в материале: Ольга Чуприс, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. По случаю 75-летия Великой Победы в Беларуси будут амнистированы около 12 тысяч осужденных. Детали законопроекта, подготовленного Верховным судом,...
 
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