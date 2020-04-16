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Ольга Чуприс: Президент говорит о том, что целесообразно на законодательном уровне закрепить необходимость предоставления поручительства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По случаю 75-летия Великой Победы в Беларуси будут амнистированы около 12 тысяч осужденных. Детали законопроекта, подготовленного Верховным судом, обсудили 16 апреля на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поручительство – хорошо знакомое белорусам явление, но в процедуре помилования это новое слово. Глава государства потребовал серьезно проработать это направление, имея в виду в том числе и осужденных по наркотическим статьям.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
В 2019 году в честь 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков по указу Президента амнистировали почти 3000 осужденных за наркопреступления. А минувшим летом внесены изменения в Уголовный кодекс. Благодаря этому уменьшены нижние пороги санкций по отдельным частям 328-й статьи. Несмотря на это, белорусское законодательство в области наркопреступлений остается одним из самых жестких в мире.
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Ольга Чуприс: Президент говорит о том, что целесообразно на законодательном уровне закрепить необходимость предоставления поручительства
Новости Беларуси. По случаю 75-летия Великой Победы в Беларуси будут амнистированы около 12 тысяч осужденных. Детали законопроекта, подготовленного Верховным судом,...
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