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В Миорском районе мужчина избивал сожительницу, в милицию обратились соседи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства истязания женщины в одной из деревень Миорского района.
Как
В начале апреля соседи увидели на потерпевшей множество синяков и обратились в милицию – сама женщина этого не делала.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Истязание». Фигурант заключён под стражу.
Отмечается, что в 2020 году гражданин уже привлекался к ответственности за избиение сожительницы. Расследование продолжается.
Несколько месяцев назад в Витебском районе была избита женщина.
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства истязания женщины в одной из деревень Миорского района. Как сообщает Следственный комитет, в марте местный...
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