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В Могилёве завершается строительство первого экспериментального электродома

16.04.2020 21:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Могилёве завершается строительство первого экспериментального электродома

Ипотеке в Беларуси быть. Президент подписал указ, которым вводится механизм ипотечного строительства жилья. Для многих семей это будет решением квартирного вопроса. Кстати, в Могилёве завершается строительство первого экспериментального электродома. Для отопления, подогрева воды и приготовления пищи жильцы будут пользоваться только электроэнергией.

Электродом –  кирпичный, трехэтажный, в нем 24 квартиры. Большинство – с отделкой. 18 отдадут под арендное жилье, остальные будут коммерческими. В эксплуатации дом будет не дороже таких же строений с водяным отоплением. Плюс – снижение затрат на строительные работы. 

В этом году в Беларуси намерены построить еще 135 тысяч квадратных метров «электрожилья», а в перспективе – увеличить долю таких домов. О необходимости электрификации  жилищного фонда на недавнем совещании говорил и наш Президент. С вводом Белорусской атомной электростанции экологически чистой энергии будет в избытке. Ее можно направить на обогрев жилья и сократить потребление газа. 

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Ипотеке в Беларуси быть. Президент подписал указ, которым вводится механизм ипотечного строительства жилья. Для многих семей это будет решением квартирного...
 
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