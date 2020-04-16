Источник материала: ОНТ

Ипотеке в Беларуси быть. Президент подписал указ, которым вводится механизм ипотечного строительства жилья. Для многих семей это будет решением квартирного вопроса. Кстати, в Могилёве завершается строительство первого экспериментального электродома. Для отопления, подогрева воды и приготовления пищи жильцы будут пользоваться только электроэнергией.

Электродом – кирпичный, трехэтажный, в нем 24 квартиры. Большинство – с отделкой. 18 отдадут под арендное жилье, остальные будут коммерческими. В эксплуатации дом будет не дороже таких же строений с водяным отоплением. Плюс – снижение затрат на строительные работы.

В этом году в Беларуси намерены построить еще 135 тысяч квадратных метров «электрожилья», а в перспективе – увеличить долю таких домов. О необходимости электрификации жилищного фонда на недавнем совещании говорил и наш Президент. С вводом Белорусской атомной электростанции экологически чистой энергии будет в избытке. Ее можно направить на обогрев жилья и сократить потребление газа.

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