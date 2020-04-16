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Эти братья спасают сотни жизней. Смотрите, насколько круто быть близнецами
Источник материала: СТВ
Вы когда-нибудь задумывались о преимуществах близнецов? Эти люди всегда вместе, им, наверное, не бывает скучно, они могут увлечься чем-то одновременно и помогать друг другу становиться лучше. Мы решили попробовать доказать, что быть одним из близнецов очень круто и нашли несколько интересных историй.
«Вот как мы с моим братом-близнецом отметили Хэллоуин несколько лет назад»,
«Эти 71-летние братья-близнецы встречаются каждую неделю. Один живёт в Норвегии, другой – в Швеции».
Помните сериал «Друзья» с Дженнифер Энистон? Там у неё была дочка Эмма, которую сыграли Ноэль и Кали Шелдон. Теперь они выросли. Кстати, для съёмок детей часто выбирают близнецов, чтобы малыши успевали отдыхать.
Братья-близнецы Игорь и Владимир Габрины живут в Челябинске и работают кардиологами. Как
Сёстры-близнецы Дина и Арина Аверины – знаменитые российские гимнастки, которые достигли таких успехов, что уступают только друг другу. Обе являются чемпионками мира, Европы и России.
«Ребёнок впервые увидел близнеца своего дедушки»,
«Вернёмся к тому моменту, когда я и мой брат-близнец поменялись фотографиями во время учёбы».
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Вы когда-нибудь задумывались о преимуществах близнецов? Эти люди всегда вместе, им, наверное, не бывает скучно, они могут увлечься чем-то одновременно и помогать...
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