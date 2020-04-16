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Эти братья спасают сотни жизней. Смотрите, насколько круто быть близнецами

16.04.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вы когда-нибудь задумывались о преимуществах близнецов? Эти люди всегда вместе, им, наверное, не бывает скучно, они могут увлечься чем-то одновременно и помогать друг другу становиться лучше. Мы решили попробовать доказать, что быть одним из близнецов очень круто и нашли несколько интересных историй.

«Вот как мы с моим братом-близнецом отметили Хэллоуин несколько лет назад»,

Эти братья спасают сотни жизней. Смотрите, насколько круто быть близнецами
Фото: reddit.com/user/WyronBang

«Эти 71-летние братья-близнецы встречаются каждую неделю. Один живёт в Норвегии, другой – в Швеции».

Эти братья спасают сотни жизней. Смотрите, насколько круто быть близнецами
Фото: reddit.com/user/MisterT12

Помните сериал «Друзья» с Дженнифер Энистон? Там у неё была дочка Эмма, которую сыграли Ноэль и Кали Шелдон. Теперь они выросли. Кстати, для съёмок детей часто выбирают близнецов, чтобы малыши успевали отдыхать.

Близнецы 20 лет обменивались водительскими правами. Потом один из них облысел

Эти братья спасают сотни жизней. Смотрите, насколько круто быть близнецами
Фото: instagram.com/noelle.sheldon

Братья-близнецы Игорь и Владимир Габрины живут в Челябинске и работают кардиологами. Как сообщает издание «Хорошие новости Челябинской области», мужчины обрабатывают сотни кардиограмм в сутки и спасают жизни. 

Эти братья спасают сотни жизней. Смотрите, насколько круто быть близнецами
Фото: vk.com/id1805sandra

Сёстры-близнецы Дина и Арина Аверины – знаменитые российские гимнастки, которые достигли таких успехов, что уступают только друг другу. Обе являются чемпионками мира, Европы и России.

Эти братья спасают сотни жизней. Смотрите, насколько круто быть близнецами
Фото: vk.com/id164048103

«Ребёнок впервые увидел близнеца своего дедушки»,

Эти братья спасают сотни жизней. Смотрите, насколько круто быть близнецами
Фото: pikabu.ru / Deathman

«Вернёмся к тому моменту, когда я и мой брат-близнец поменялись фотографиями во время учёбы».

Эти братья спасают сотни жизней. Смотрите, насколько круто быть близнецами
Фото: reddit.com/user/A1aNN

Кстати, ранее мы рассказывали о популярных актёрах-близнецах. Как они выглядят сейчас – смотрите здесь

Люди в материале: Игорь Габрин, Владимир Габрин, Дина Аверина, Арина Аверина, Ноэль Шелдон, Кали Шелдон

 
 
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Вы когда-нибудь задумывались о преимуществах близнецов? Эти люди всегда вместе, им, наверное, не бывает скучно, они могут увлечься чем-то одновременно и помогать...
 
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