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Пасхальные куличи привезут на дом. Свято-Елисаветинский монастырь принимает заказы по телефону
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Елисаветинский монастырь выполняет заказы прихожан на освященные вербы и пасхальные куличи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Многие прихожане праздник встретят вне стен храма. Но каждый сможет прочувствовать атмосферу главного православного праздника. Ароматные куличи можно будет заказать по телефону. Сестры и братья монастыря доставят заказ на дом.
Инокиня Ольга, монахиня Свято-Елисаветинского монастыря:
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Новости Беларуси. Елисаветинский монастырь выполняет заказы прихожан на освященные вербы и пасхальные куличи, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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