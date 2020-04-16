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Пасхальные куличи привезут на дом. Свято-Елисаветинский монастырь принимает заказы по телефону

16.04.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Елисаветинский монастырь выполняет заказы прихожан на освященные вербы и пасхальные куличи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пасхальные куличи привезут на дом. Свято-Елисаветинский монастырь принимает заказы по телефону

Многие прихожане праздник встретят вне стен храма. Но каждый сможет прочувствовать атмосферу главного православного праздника. Ароматные куличи можно будет заказать по телефону. Сестры и братья монастыря доставят заказ на дом.

Пасхальные куличи привезут на дом. Свято-Елисаветинский монастырь принимает заказы по телефону

Инокиня Ольга, монахиня Свято-Елисаветинского монастыря:
Мы апробировали эту систему доставки уже на освященных вербочках в Лазареву субботу, в Вербное воскресенье. Спрос большой. У нас всегда приходят люди. Уже привыкли, что мы печем выпечку, уже некоторые просят именно наши куличики.

Пасхальные куличи привезут на дом. Свято-Елисаветинский монастырь принимает заказы по телефону

Люди в материале: Инокиня Ольга

 
 
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Новости Беларуси. Елисаветинский монастырь выполняет заказы прихожан на освященные вербы и пасхальные куличи, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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