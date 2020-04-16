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Оплатить проезд через мобильный телефон теперь возможно и в Лиде. Говорим о плюсах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самый удобный и быстрый способ оплаты проезда уже доступен жителям Лиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они могут купить электронный билет по QR-коду в автобусе через специальное мобильное приложение «Оплати». Разработка белорусская от резидента ПВТ – компании LWO. Пользоваться ею могут держатели карт любых банков страны.
Галина Буро, корреспондент:
Скачать приложение можно бесплатно в Play Market или App Store. Один раз установить – и пользоваться постоянно. А пополнять электронный кошелек с карты любого банка – никакой комиссии за это нет.
Кирилл Талейко, заместитель директора Lwo по техническим вопросам:
Такой мастер-класс по оплате для пассажира Ольги Главницкой. Жительница Лиды сразу заинтересовалась IT-новинкой, решила установить себе на телефон – быстрая регистрация, приложение готово к работе.
Ольга Главницкая, жительница Лиды:
Лида стала вторым городом Беларуси, после Гродно, где заработало и новое приложение «Оплати. Контролер».
Пассажир своим смартфоном сканирует QR-код на телефоне контролера – оплату видно сразу. Проверка смарт-билетов предельно честная и прозрачная. Такой инновационный антизаяц. Обмануть систему не получится – у билета несколько уровней защиты, даже есть анимация, чтобы пассажир не смог поделиться скриншотом с другом.
Если телефон разрядится, не беда – контролер все равно сможет проверить оплату по последним цифрам вашего номера.
Ирина Корчашкина, контролер пассажирского транспорта филиала автобусного парка №2:
Андрей Лапуть, директор филиала автобусного парка №2:
Олег Кондратенко, директор Lwo, член Совета по развитию цифровой экономики:
Андрей Сокирко, заместитель председателя правления «Белинвестбанка»:
Лида стала 8-м городом Беларуси, куда пришла технология бесконтактной оплаты товаров и услуг. Каждый день с помощью мобильного приложения «Оплати» в стране уже продается больше 3000 билетов в день, и эта цифра растет.
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Новости Беларуси. Самый удобный и быстрый способ оплаты проезда уже доступен жителям Лиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они могут купить...
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