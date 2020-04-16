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Врач брестской больницы: «Тяжело, но мы справляемся»

16.04.2020 23:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продовольственные наборы и праздничные куличи. Белорусский союз женщин в предверии Пасхи решил сделать праздничные подарки медикам Брестской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Врач брестской больницы: «Тяжело, но мы справляемся»

Инфекционное отделение одно из первых в регионе стало принимать пациентов с COVID-19.

Врач брестской больницы: «Тяжело, но мы справляемся»

Валентина Пух, председатель Брестской областной организации Белорусского союза женщин:
Мы продолжаем работать с медучреждениями, с управлением здравоохранения по поддержке персонала. Потому как они сегодня практически в круглосуточном режиме работают. У всех есть семьи, дети и хочется о них тоже позаботиться. 

Врач брестской больницы: «Тяжело, но мы справляемся»

Вячеслав Гавриленко, заместитель главного врача Брестской областной больницы:
Тяжело, но мы справляемся. И то, что мы стоим на этой передовой не одни, и то, что нам оказывают не только материальную, но моральную поддержку. Это дар  это большое душевное тепло тех людей, которые это сделали, посчитали возможным потратить время, силы, энергию, деньги для поддержки медицины в нынешнее непростое время.

Врач брестской больницы: «Тяжело, но мы справляемся»

Белорусский союз женщин один из первых откликнулся помочь медикам, которые работают в режиме нон-стоп. Организация открыла счет и ведет сбор средств на самое необходимое. С каждым днем желающих помочь становится больше.

Врач брестской больницы: «Тяжело, но мы справляемся»

Люди в материале: Валентина Пух, Вячеслав Гавриленко

 
 
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Новости Беларуси. Продовольственные наборы и праздничные куличи. Белорусский союз женщин в предверии Пасхи решил сделать праздничные подарки медикам Брестской...
 
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