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Врач брестской больницы: «Тяжело, но мы справляемся»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продовольственные наборы и праздничные куличи. Белорусский союз женщин в предверии Пасхи решил сделать праздничные подарки медикам Брестской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инфекционное отделение одно из первых в регионе стало принимать пациентов с COVID-19.
Валентина Пух, председатель Брестской областной организации Белорусского союза женщин:
Вячеслав Гавриленко, заместитель главного врача Брестской областной больницы:
Белорусский союз женщин один из первых откликнулся помочь медикам, которые работают в режиме нон-стоп. Организация открыла счет и ведет сбор средств на самое необходимое. С каждым днем желающих помочь становится больше.
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Новости Беларуси. Продовольственные наборы и праздничные куличи. Белорусский союз женщин в предверии Пасхи решил сделать праздничные подарки медикам Брестской...
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