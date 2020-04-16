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Установлен механизм организации чартеров для возращения белорусов, застрявших за границей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К вопросу о белорусах, которые оказались за рубежом. Установлен механизм организации специальных чартерных рейсов для возвращения наших граждан на родину из стран с особо напряженной обстановкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трудности связаны с тем, некоторые государства ввели режим чрезвычайной ситуации или же миграционные запреты. В соответствии с указом правительству совместно с авиакомпанией «Белавиа» поручено принять меры по организации спецрейсов и возмещению связанных с этом затрат.
Решены также вопросы финансирования расходов по покупке в этой ситуации товаров первой необходимости и продуктов питания для белорусских граждан, находящихся в сложной ситуации за рубежом.
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Новости Беларуси. К вопросу о белорусах, которые оказались за рубежом. Установлен механизм организации специальных чартерных рейсов для возвращения наших...
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