|
Фото беларуски победили в самом престижном в мире конкурсе снимков – World Press Photo
Источник материала: KYKY>
World Press Photo без преувеличений считается самой престижной в мире ежегодной премией для фотожурналистов. 16 апреля она
Татьяна Ткачева родом из Минска. Как фотограф она сотрудничает как с беларускими («Имена»), так и с зарубежными СМИ, среди которых «Такие Дела», The Guardian, Der Spiegel Online и другие.
Проект «Между правом и стыдом» посвящен абортам. В Беларуси, как известно, прервать беременность допускается не позднее 12 недель с момента зачатия, а при определенных медицинских или социальных обстоятельствах – до 28 недель. В этом смысле наша страна выглядит несколько либеральнее, чем многие другие в Европе. При этом тема абортов по-прежнему не из легких, и случается, что женщины, которые пошли на такой шаг, не в силах об этом говорить.
«В этом проекте [Татьяны Ткачевой] беларуские женщины, которые совершили аборт, рассказывают свои истории. Они имели целый ряд проблем – от облучения после взрыва на ЧАЭС до страха перед бедностью, нежелания воспитывать ребенка в одиночку или сексуального насилия», – так описана фотоистория беларуски на сайте World Press Photo. Вгляните на эти работы (мы публикуем часть серии, остальные доступны по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
World Press Photo без преувеличений считается самой престижной в мире ежегодной премией для фотожурналистов. 16 апреля она назвала своих лауреатов за 2019 год. У нас...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)