Фото беларуски победили в самом престижном в мире конкурсе снимков – World Press Photo

Источник материала: KYKY

World Press Photo без преувеличений считается самой престижной в мире ежегодной премией для фотожурналистов. 16 апреля она назвала своих лауреатов за 2019 год. У нас фантастическая новость: среди победителей оказалась и беларуска Татьяна Ткачева! Ее проект «Между правом и стыдом» завоевал второе место среди фотоисторий.

Татьяна Ткачева родом из Минска. Как фотограф она сотрудничает как с беларускими («Имена»), так и с зарубежными СМИ, среди которых «Такие Дела», The Guardian, Der Spiegel Online и другие.

Проект «Между правом и стыдом» посвящен абортам. В Беларуси, как известно, прервать беременность допускается не позднее 12 недель с момента зачатия, а при определенных медицинских или социальных обстоятельствах – до 28 недель. В этом смысле наша страна выглядит несколько либеральнее, чем многие другие в Европе. При этом тема абортов по-прежнему не из легких, и случается, что женщины, которые пошли на такой шаг, не в силах об этом говорить.

«В этом проекте [Татьяны Ткачевой] беларуские женщины, которые совершили аборт, рассказывают свои истории. Они имели целый ряд проблем – от облучения после взрыва на ЧАЭС до страха перед бедностью, нежелания воспитывать ребенка в одиночку или сексуального насилия», – так описана фотоистория беларуски на сайте World Press Photo. Вгляните на эти работы (мы публикуем часть серии, остальные доступны по ссылке , там же приведены и истории каждой из героинь):