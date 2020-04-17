Посольство США в Беларуси поблагодарило МИД и «Белавиа» за помощь в эвакуации американцев

Источник материала: ОНТ

Посольство США в Беларуси поблагодарило нашу страну за помощь в эвакуации своих граждан из Турции, где их застала пандемия.

Запись размещена на официальной странице дипломатической миссии в соцсетях. Рейс, на котором транзитом через Минск из Турции вывезли около 70 граждан США, Швеции и других стран, наш перевозчик совершил в среду. Для этого «Белавиа» задействовала свои самые большие самолёты – Боинги почти на 200 мест – и даже изменила расписание. Поблагодарил за помощь по возвращению своих соотечественников на родину и посол Великобритании в Беларуси.

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