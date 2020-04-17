|
Гуманитарный груз прилетел в Минск из Пекина
Источник материала: ОНТМинск из Пекина" class="one-news__figure-img">
Гуманитарный груз из Пекина прилетел в Минск. 17 апреля утром самолёт доставил в Беларусь более 30 тонн груза. Об этом сообщает Минздрав.
Гуманитарные груз включает в себя экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы, а также другие средства индивидуальной защиты.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гуманитарный груз из Пекина прилетел в Минск. 17 апреля утром самолёт доставил в Беларусь более 30 тонн груза. Об этом сообщает Минздрав. Гуманитарные груз включает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)