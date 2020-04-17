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Гуманитарный груз прилетел в Минск из Пекина

17.04.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Гуманитарный груз из Пекина прилетел в Минск. 17 апреля утром самолёт доставил в Беларусь более 30 тонн груза. Об этом сообщает Минздрав. 

Гуманитарные груз включает в себя экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы, а также другие средства индивидуальной защиты.

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Теги: Минск
 
 
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Гуманитарный груз из Пекина прилетел в Минск. 17 апреля утром самолёт доставил в Беларусь более 30 тонн груза. Об этом сообщает Минздрав.  Гуманитарные груз включает...
 
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