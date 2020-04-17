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Расписание пасхальных служб в храмах Глуска и района
Источник материала: Радзiма
Храм Рождества Христова
17 апреля, Великая пятница, 12:00 — Вечерня, вынос плащаницы.
18 апреля, Великая суббота, 9:00 — Божественная литургия с Вечерней. Освящение куличей;
23:00 — Повечерие. Уносится плащаница.
19 апреля, Светлое Христово Воскресение, 00:00 — Всенощное. Божественная литургия. Освящение куличей;
15:00 — Вечерня пасхальная.
20 апреля, понедельник Светлой седмицы, 9:00 — Божественная литургия.
Свято-Богоявленский храм
17 апреля, Великая пятница, 14:00 — Вечерня. Утреня. Отпевание плащаницы. Крестный ход.
18 апреля, Великая суббота, 8:00 — Вечерня. Божественная литургия;
15:00 и 19:00 — освящение пасхальной пищи;
23:00 — Полунощница.
19 апреля, Светлое Христово Воскресение, 00:00 — Крестный ход. Пасхальная Утреня. Божественная литургия;
3:00—6:00 — освящение пасхальной пищи;
15:00 — Великая Вечерня.
20 апреля, понедельник Светлой седмицы, 9:00 — Божественная литургия, крестный ход.
Также освящение пасхальной трапезы состоится в храме Святителя Николая (Заелица) — 18 апреля, в Великую субботу, в 14:00;
в храме Святой Троицы (Зеленковичи) — 19 апреля, в Воскресение Христово, в 12:00.
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Храм Рождества Христова 17 апреля, Великая пятница, 12:00 — Вечерня, вынос плащаницы. 18 апреля, Великая суббота, 9:00 — Божественная литургия с Вечерней. Освящение...
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