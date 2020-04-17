ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Расписание пасхальных служб в храмах Глуска и района

17.04.2020 — Разное | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Храм Рождества Христова

17 апреля, Великая пятница, 12:00 — Вечерня, вынос плащаницы.

18 апреля, Великая суббота, 9:00 — Божественная литургия с Вечерней. Освящение куличей;

23:00 — Повечерие. Уносится плащаница.

19 апреля, Светлое Христово Воскресение, 00:00 — Всенощное. Божественная литургия. Освящение куличей;

15:00 — Вечерня пасхальная.

20 апреля, понедельник Светлой седмицы, 9:00 — Божественная литургия.

 

Свято-Богоявленский храм

17 апреля, Великая пятница, 14:00 — Вечерня. Утреня. Отпевание плащаницы. Крестный ход.

18 апреля, Великая суббота, 8:00 — Вечерня. Божественная литургия;

15:00 и 19:00 — освящение пасхальной пищи;

23:00 — Полунощница.

19 апреля, Светлое Христово Воскресение, 00:00 — Крестный ход. Пасхальная Утреня. Божественная литургия;

3:00—6:00 — освящение пасхальной пищи;

15:00 — Великая Вечерня.

20 апреля, понедельник Светлой седмицы, 9:00 — Божественная литургия, крестный ход.

Также освящение пасхальной трапезы состоится в храме Святителя Николая (Заелица)18 апреля, в Великую субботу, в 14:00;

в храме Святой Троицы (Зеленковичи)19 апреля, в Воскресение Христово, в 12:00.

Важно!

Санитарная служба настоятельно рекомендует верующим при наличии у них симптомов сезонных вирусных заболеваний (повышенная температура тела, насморк, боль в горле, трудности с дыханием и т. д.) воздержаться от посещения богослужений. Тем, кто сможет пойти в храм, необходимо соблюдать так называемую социальную дистанцию, то есть не находиться с другими людьми ближе чем на полтора метра.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Храм Рождества Христова 17 апреля, Великая пятница, 12:00 — Вечерня, вынос плащаницы. 18 апреля, Великая суббота, 9:00 — Божественная литургия с Вечерней. Освящение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять вещей, которые облегчат быт, но вы пока об этом не подозреваете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика