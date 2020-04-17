Расписание пасхальных служб в храмах Глуска и района

Источник материала: Радзiма

Храм Рождества Христова

17 апреля, Великая пятница, 12:00 — Вечерня, вынос плащаницы.

18 апреля, Великая суббота, 9:00 — Божественная литургия с Вечерней. Освящение куличей;

23:00 — Повечерие. Уносится плащаница.

19 апреля, Светлое Христово Воскресение, 00:00 — Всенощное. Божественная литургия. Освящение куличей;

15:00 — Вечерня пасхальная.

20 апреля, понедельник Светлой седмицы, 9:00 — Божественная литургия.

Свято-Богоявленский храм

17 апреля, Великая пятница, 14:00 — Вечерня. Утреня. Отпевание плащаницы. Крестный ход.

18 апреля, Великая суббота, 8:00 — Вечерня. Божественная литургия;

15:00 и 19:00 — освящение пасхальной пищи;

23:00 — Полунощница.

19 апреля, Светлое Христово Воскресение, 00:00 — Крестный ход. Пасхальная Утреня. Божественная литургия;

3:00—6:00 — освящение пасхальной пищи;

15:00 — Великая Вечерня.

20 апреля, понедельник Светлой седмицы, 9:00 — Божественная литургия, крестный ход.

Также освящение пасхальной трапезы состоится в храме Святителя Николая (Заелица) — 18 апреля, в Великую субботу, в 14:00;

в храме Святой Троицы (Зеленковичи) — 19 апреля, в Воскресение Христово, в 12:00.

Важно!

Санитарная служба настоятельно рекомендует верующим при наличии у них симптомов сезонных вирусных заболеваний (повышенная температура тела, насморк, боль в горле, трудности с дыханием и т. д.) воздержаться от посещения богослужений. Тем, кто сможет пойти в храм, необходимо соблюдать так называемую социальную дистанцию, то есть не находиться с другими людьми ближе чем на полтора метра.