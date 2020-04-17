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Пять вещей, которые облегчат быт, но вы пока об этом не подозреваете

17.04.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иногда, занимаясь домашними делами, думаешь: неужели люди не придумали еще ничего, чтобы сделать быт проще. Но вообще-то многие вещи, которые облегчают быт, действительно уже создали. Просто мы привыкли делать все по старинке и даже не пытаемся искать легкие решения. LADY нашла их за вас. Тем более что это актуально сейчас, когда все начали проводить много времени дома и от этого — бесконечно делать уборку. Предлагаем высвободить время на более приятные или полезные планы.


Фото: unsplash.com

Отпариватель

Совет оценят те, кто уже устал бороться с огромным утюгом и маленькими воротничками, которые надо прогладить. Впрочем, не только в воротничках дело: утюг часто не справляется с разными деликатными тканями и сложными формами. А вот отпариватель поможет сделать пуховик ровненьким и красивым.

Хотя эта вещь настолько универсальная, что утюг в принципе можно не использовать. Рубашка, брюки, платье, блузка — со всем этим тоже справится компактный ручной отпариватель. И потом не говорите, что не знали о существовании этой чудо-штучки, когда в следующий раз будете мучиться над гладильной доской, ведь можно обходиться без нее.

Настольная посудомойка

О существовании посудомоечных машин, конечно, знают все. Но мы предлагаем обратить внимание на настольные модели. Вы в курсе, что они вообще есть? Не всегда заниматься установкой встроенной машины или покупать габаритный вариант реалистично: для тех, кто снимает жилье, такая модификация не самая удобная.

С небольшой версией посудомойки все становится проще: о мытье посуды можно забыть почти насовсем, да и не нужно тратить время и деньги на ее установку. Купил — и отдыхай. Ну прекрасно же!

Конвектор

Лучшая покупка весной. Серьезно. Отопительный сезон скоро закончится, а вот погода не сразу порадует нас теплом. Здесь и пригодится конвектор — штука, которая сможет греть ваши ноги, пока вы сидите за компьютером, и создавать облачко тепла рядом с кроватью, чтобы вылезать из-под одеяла было нетрудно. Не то чтобы это решает какие-то сверхзадачи, но жить станет приятнее — это точно.

Есть модели с дополнительными функциями — например с ионизацией воздуха. И тепло, и полезно. Главное, если у вас есть дети, выбрать модель с корпусом, который не перегревается — так будет безопаснее. И, конечно, выбирайте из моделей с электронным управлением: в 2020-м крутить колесики управления вручную — это некруто.

Электрошвабра

Компромиссный вариант для тех, кто еще не готов приобрести робот-пылесос, но при этом уже устал от бесконечного мытья полов. Особенно процесс начинает раздражать, когда к полу пристает что-то липкое — и отмывается это что-то, только если приложить неимоверные усилия.

Электрошвабра возьмет эти «усилия» на себя: платформы, расположенные на корпусе щетки, сами придут в движение и будут оттирать ненавистное пятно до тех пор, пока оно не исчезнет с пола. Ваша задача — просто держать швабру и смотреть в это время какое-нибудь шоу на YouTube. Ах да, потом придется помыть тряпки (все-таки это все еще швабра, пусть и электро), но это уже мелочь.

Измельчитель пищевых отходов

Тяжеловес нашего списка за счет своей цены — вещь объективно не самая дешевая. Но вспомните, как неприятно доставать руками из стока различные очистки овощей, остатки еды из моющейся посуды и другие противные штуки! Измельчитель может навсегда избавить от этой процедуры.

Штука и правда очень удобная: особенно для жителей частных домов, где канализация часто не так мощна, как хотелось бы. Суть проста: измельчитель устанавливается на мойку — и вся органика, которая до этого засоряла ваш сток, окажется перемолотой. Если нажмете на кнопочку, конечно, и придумаете, как подключить прибор в розетку. Советуем обратить внимание на модели, которые работают тихо: все-таки нам нужна помощь в быту, а не очередной раздражитель.

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LADY выбрала пять предметов бытовой техники, которая сделает жизнь лучше в каждом доме. И главное - вы сможете тратить больше времени на более приятные дела.
 
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