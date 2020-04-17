За сбор лесных цветов и растений можно получить штраф

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











С наступлением весны в лесах появляются первые цветы — ветреница лесная, прострел луговой или сон-трава, печёночница благородная, подснежники и пролески, ландыш майский и другие.

Массовый сбор населением первоцветов подрывает численность их популяций и способность к вегетации. Для многих видов ежегодный сбор раннецветущих растений с повреждением корневой системы стал причиной резкого сокращения былого ареала распространения. Собирая и продавая первоцветы, мы губим их, а покупая — поощряем браконьеров. Редкие весенние цветы лучше не трогать: они красивее в естественной среде, сорванные — быстро вянут. Лучше любоваться ими в природе, сохраняя красоту для будущего поколения.

Из первоцветов в Красную книгу Беларуси занесены сон-трава, первоцвет высокий и ветреница лесная. Кроме того, в Красную книгу занесено еще одно растение, очень популярное в народе из-за своих пищевых качеств. Это пряная зелень, имеющая внешнее сходство с ландышем и по вкусу напоминающая чеснок — черемша или лук медвежий — редкое растение, сбор и продажа которого запрещены. Редким оно стало из-за варварского уничтожения. Именно неограниченный сбор населением и вытаптывание привело к сокращению мест произрастания данного вида растения.

Законодательством Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность за изъятие диких растений, занесенных в Красную книгу.

В соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь«О растительном мире», самовольное изъятие и пересадка дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их произрастания, их незаконный оборот, а также их удаление и совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды их произрастания, запрещаются.

Статьей 15.8. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрены штрафные санкции за нарушение требований по охране диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, или мест их обитания и произрастания либо их нецелевое использование — влекут наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо — от 25 до 400 базовых величин.

Самовольное изъятие или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей, диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо совершение иных действий, которые могут привести к гибели дикорастущих растений и (или) диких животных, сокращению их численности или нарушению среды их обитания и произрастания, — влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации, на индивидуального предпринимателя — от 20 до 150 б.в. с конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации, а на юридическое лицо — от 35 до 500 б.в. с конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации.

«НН».