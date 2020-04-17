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Как не «забомжевать» дома? Рассказываем про альтернативы легинсам, старым футболкам и спортивным штанам

17.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очень легко и соблазнительно «забомжевать», когда выходы в люди сведены к минимуму, а о встречах в общественных местах или походах на культурные мероприятия и речи не идет. Но если вас перестал устраивать стиль «позапрошлогодние легинсы» и хочется создать настроение себе самой, держите наш путеводитель по культуре домашней одежды и примеры образов, которые легко создать не выходя из дома.

— Давайте представим, что мы находимся в игре на платформе площадью плюс/минус 80 м², и гардероб должен соответствовать нашим занятиям и увлечениям — впрочем, как и в обычной жизни.


Проведя исследование, мы увидели, что девушки разделились на два лагеря. Первый с радостью достал растянутые спортивные штаны, которые были предназначены для дачи, и торжественно не снимает их неделями. Жительницы этого лагеря рады, что отныне не нужно носить наскучившую будничную одежду и подбирать образы по случаям.


Второй лагерь принял другую «религию» и ввел ядерную вакцину high fashion в свои будни: ходит по дому в нарядах, предназначенных для выхода свет, и выгуливает к мусорным бакам красную помаду. Аргументируют это тем, что под страхом апокалипсиса возможность вывести в люди новое платье от кутюр настанет ой как не скоро.


Предлагаю не бросаться в крайности и выбрать золотую середину — кстати, этот лайфхак хорош не только в ситуации с выбором домашнего образа.

Я за то, чтобы украсить свои будни и поменять повседневное отражение в зеркале, но без страз, лодочек и вечерних платьев.

Итак, что же мы можем сделать?

— Самый простой вариант — вспомнить о существовании бельевого стиля. Кто до сих пор не осмелился приручить платье-комбинацию или костюм-пижаму — ваш выход! Сейчас это можно сделать без доли стеснения, но с налетом fashion прямо у вас дома.


Вот увидите, настроение сразу примет другую окраску, как только на завтрак вы выйдете не в трикотажном халате, а в платье-комбинации. Чтобы не выглядеть слишком оголенной, можно надеть платье поверх однотонной футболки или накинуть на комбинацию кардиган, собрать волосы в небрежный пучок и приготовить вафли с ягодами и мороженым вместо привычной овсянки «из чайника».


Не забываем про существование платья-рубашки в вашем гардеробе. Что может случиться плохого, если вы отправитесь в нем на просмотр фильма в зал с бокалом вина, а не на прогулку в парк? Ведь главная идея всех этих трансформаций домашней одежды — это жизнь в моменте. Так почему бы не примерить образ дома, если мы не можем выйти в нем на улицу прямо сейчас?


Еще один вариант, который будет актуален не только в парке, но и дома: надеваем все еще ультрамодные велосипедки, топ, завязываем на талии рубашку и отправляемся к зеркалу накручивать небрежные локоны и делать нюдовый мэйкап. Удивите вашего кота! А кто сказал, что насыпать корм нужно исключительно в пижаме?


Хотя и актуальность пижам никто не отменял. Все еще популярные домашние костюмы в пижамном стиле способны придать будням налет буржуазности вкупе с домашними туфлями-лоферами. Уточню: именно костюмы в пижамном стиле, а не те пижамы, в которых мы спим.




Самое время вспомнить и о домашнем платье — отдельном виде искусства, которым обладали наши прабабушки в ту пору, когда мир не знал ни свитшотов, ни джинсов-бойфрендов. Было оно простеньким по сути и исполнению или летящим, ажурно-кружевным — не в этом суть. В любом случае платье украшало свою обладательницу и служило именно домашним нарядом. Почему же нам не взять на вооружение этот ход и не завести себе пару flat dresses?





Создавайте себе поводы, чтобы выглядеть красиво и ухоженно в тех условиях, в которых мы все сейчас находимся. Вот увидите, что это смутное время пройдет намного быстрее и легче, если вы позволите себе примерить дома наряд, который был подготовлен для похода на завтрак в кафе с подругой.

 
 
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