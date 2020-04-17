Чем заняться в самоизоляции, расскажут в проекте «Тренировки с космонавтом»

Источник материала: ОНТ

Чем заняться в самоизоляции и как разнообразить жизнь в замкнутом пространстве? Лучше всех ответы на этот вопрос знают космонавты. Они объединились для участия в проекте «Тренировки с космонавтом 3.0». Первым на вопросы онлайн пользователей ответил Сергей Рязанский.

117-й космонавт России, первый в мире учёный - командир космического корабля. Он провел на МКС - более 300 суток и делится опытом – энергию нужно направлять в правильное русло, разграничивать время работы и отдыха, и попробовать освоить что-то новое. Для Рязанского таким увлечением стала фотография. Он рассказал, как будучи изолированным на МКС снимал Беларусь.

Сергей Рязанский, лётчик-космонавт: «Я снимал Минск и ночью, и днем. К сожалению, не силен в других городах Беларуси, но Минск очень легко находил. Как раз кадров Минска у меня много. Красиво».

Проект «Тренировки с космонавтом» продлится девять недель, его цель - объединить онлайн минимум 100 тысяч человек по всему миру.

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