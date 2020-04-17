Восемь лучших голов со своей половины поля в истории АПЛ

Источник материала: Tut.by

Голы от ворот до ворот, в том числе из Книги рекордов Гиннеса, чудо от молодого Дэвида Бекхэма и идеальное исполнение Уэйна Руни — в английской премьер-лиге хватало случаев, когда игроки забивали ударами со своей половины поля. SPORT.TUT.BY выделил восемь голов, каждый из которых прекрасен.

Дэвид Бекхэм

Первый официальный матч в сезоне 1996/1997 «Манчестер Юнайтед» провел 17 августа на лондонском стадионе «Сэлхерст-Парк», соперником был «Уимблдон». На этот поединок только-только закрепившийся в составе «МЮ» 21-летний Дэвид Бекхэм, выступавший под десятым номером, надел новые бутсы от своего партнера-экипировщика с вышитым на язычках именем «Чарли»: они были сделаны для Чарли Миллера из «Глазго Рейнджерз». В раздевалке это не осталось незамеченным, так что в адрес молодого англичанина посыпались колкости.

И вот матч начался. Нападающий «МЮ» Эрик Кантона открыл счет, затем Денис Ирвин удвоил перевес манкунианцев, а под занавес встречи полузащитник Дэвид Бекхэм рискнул пробить с 54 метров и забил. Болельщики назвали этот гол «That goal» («Тот самый гол»), Англия запомнила фамилию его автора.

— Брайан Макклэр выкатил мяч на ход передо мной, — вспоминает Бекхэм в автобиографической книге. — Вратарь «Уимблдона» Нил Салливан немного вышел из ворот, и я подумал: «А почему бы и нет? Надо пробить». Так и сделал, а потом смотрел вслед мячу, который, как казалось, поначалу летел в точку, расположенную где-то между воротами и угловым флажком. Однако заданное мячу вращение в момент удара начало возвращать его в сторону ворот, и в этот момент в голове у меня промелькнула мысль. «У этого удара есть шанс».

В раздевалке после игры кто-то сказал мне, что, когда я пробил, наш менеджер Алекс Фергюсон выпалил: «Он что, думает, будто может теперь позволять себе все?» А Эрик Кантона подошел, пока я переодевался, и пожал мою руку: «Какой гол!» […] Весь уик-энд разные люди подходили ко мне на улице и говорили примерно то же самое. Тогда я еще не мог знать наперед, но на самом деле именно тот момент стал началом многого: всеобщего внимания, освещения в прессе, известности и даже славы — в общем, всего того, что случилось со мною с тех пор. Тем весенним днем в Лондоне моя жизнь навсегда изменилась — благодаря одному замаху новой бутсой, к тому же еще и чужой.

Хаби Алонсо

В 2006 году испанский полузащитник Хаби Алонсо из «Ливерпуля» забил два прекрасных гола со своей половины поля. В январе он провернул трюк ударом с левой ноги в матче третьего раунда Кубка Англии против «Лутон Таун» (5:3), а в чемпионате следующего сезона оставил в дураках вратаря «Ньюкасл Юнайтед» Стивена Харпера, но теперь уже ударом с правой ноги.

Харпер потерял позицию, а когда увидел выстрел Алонсо с 57 метров, стал пятиться назад, поскользнулся и уже не смог преградить мячу путь в ворота. Мерсисайдцы выиграли — 2:0.

— Я подумывал устроить Алонсо нагоняй за то, что он не отдал передачу набравшему ход Стивену Джеррарду, — приводит слова тренера «Ливерпуля» Рафаэля Бенитеса Independent. — Я был сильно расстроен, как вдруг мне пришлось поздравлять Хаби. Он регулярно практикует такие удары.

— Адский удар, — сказал наставник «Ньюкасл Юнайтед» Гленн Редер. — Харпер в смятении и думает, что подвел парней, но суть в том, что, если бы он не упал, мяч прилетел бы прямо ему в руки.

Тим Ховард

Тим Ховард из США стал четвертым вратарем, который забил гол в премьер-лиге. Это случилось в январе 2012 года в матче «Эвертона» — за него выступал Ховард, и «Болтона».

После удара Ховарда с 91 метра до ворот соперника, который был обычным выносом мяча из своей штрафной площади, снаряд приземлился на землю и высоко подскочил, улетев за шиворот голкиперу «Болтона» Адаму Богдану. Ховард не праздновал гол из-за сочувствия к коллеге. В ноябре 2006-го Тим пропустил аналогичный гол в футболке «МЮ» в матче дублеров.

— Это было жестко, — сказал Ховарад The Guardian после гола в ворота «Болтона». — В этой игре один шаг в сторону может обернуться кошмаром. Я расстроен из-за гола с точки зрения вратарской солидарности. Как вратарь, ты не хочешь, чтобы такое случалось. Это неклассно. Это смущает. Я сопереживаю Адаму.

Кстати, гол Ховарда не позволил «Эвертону» набрать очки, так как «Болтон» дважды огорчил Тима: точные удары нанесли Давид Н’Гог и Гари Кэхилл.

Мейнор Фигероа

Защитник Мейнор Фигероа из Гонудараса в сезоне 2009/2010 выступал за «Уиган». На 73-й минуте встречи со «Сток Сити» Мейнор взялся исполнить штрафной удар в центре поля, когда до ворот было 54 метра.

Обычно в такой ситуации следует пас одному из ближних футболистов или кросс на фланг атаки, но Мейнор заметил, что вратарь соперника Томас Сёренсен покинул пределы вратарской площади, а потому пошел на прямой удар по воротам.

— Мейнор проявил исключительное футбольное высокомерие, — сказал тренер «Уигана» Роберто Мартинес на пресс-конференции, и хоть его слова прозвучали с оттенком осуждения, Мартинес был рад голу подопечного. «Уиган» и «Сток Сити» в тот раз сыграли вничью — 2:2.

— Мы знали, на что способен Мейнор, и какой техникой он обладает, — продолжил мысль тренер, — но его решение пробить по воротам со своей половины поля — это нечто. Его гол будут пересматривать много раз.

Пол Робинсон

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон в 2007 году забил с 86 метров напарнику на нацкоманде Бену Фостеру в матче «Тоттенхэма» и «Уотфорда». На 63-й минуте поединка Робинсон исполнил удар вблизи собственной штрафной площади, и вынос мяча вперед получился сильным, а по направлению шел в створ ворот. К разочарованию Фостера, он лишь наблюдал, как мяч достигает цели.

Робинсон не радовался сильно. Прежде всего, потому что ждал реакции судьи:

— В тот момент я не понимал, бил ли я штрафной или свободный удар, — признался Пол в интервью сайту премьер-лиги. — Не хотел выглядеть глупо, поэтому вел себя сдержанно на случай, если это все-таки был свободный удар.

Робинсон напрасно переживал, так как забил по правилам.

— Я сказал Полу: «Теперь ты знаешь, что чувствует нападающий», — приводит слова тренера «Тоттенхэма» Мартина Йола The Guardian. — Гол Робинсона был очень важен, так как дал нам преимущество в счете в ситуации, когда мы доминировали, но не могли забить. Да, и теперь вы точно видели, что мы можем забивать из любых позиций!

После матча, в котором «Тоттенхэм» победил со счетом 3:1, Робинсон пошел утешать коллегу. Неудивительно, ведь всего через несколько дней Полу и Бену предстояло встретиться в расположении сборной.

Чарли Адам

В апреле 2015 года полузащитник «Сток Сити» Чарли Адам из Шотландии наказал «Челси» за ошибку в перестроении на половине поля соперника после потери мяча. Адам оказался без опеки в центре поля, в то время как голкипер лондонцев Тибо Куртуа находился в поле, чтобы подстраховать защитников.

Адам поднял голову, оценил обстановку и пробил с 59 метров — вскоре мяч, а следом за ним Куртуа оказались в воротах. Вот так Чарли побил рекорд премьер-лиги на самый дальний удар, приведший к голу, среди полевых игроков.

— Мне не понравилось, — процитировала тренера «Челси» Жозе Моуриньо газета Daily Mail. — Это был гол, который нравится забивать любому топ-игроку. Некоторые из них делают это, но не все. Чарли так может. Всем известны его возможности. Думаю, мы допустили ошибку в том эпизоде. Согласен, гол потрясающий, но проблема в нашей ошибке.

— Не знал, что у меня достаточно сил, чтобы забить так классному вратарю — это нечто особенное. Один раз в жизни такое может произойти, — был скромен Чарли Адам в интервью BBC. — Однако наша команда проиграла — 1:2, так что, несмотря на красивый гол, я разочарован.

Уэйн Руни

«Вэст Хэм» — одна их тех команд, которым английский нападающий Уэйн Руни забивал больше десяти раз. В 2017 году, выступая за родной «Эвертон», Руни провел сразу три взятия ворот за один матч, и одно из них — ударом с 53 метров.

Гол ударом через себя в 2011 году за «Манчестер Юнайтед» Руни считал самым главным в карьере, но после волшебного точного удара с центра поля за «Эвертон» внес коррективы:

— Этот также один из лучших голов, причем я имею в виду только два гола, — сказал он в комментарии для The Sun. — Этот гол особенным делает тот факт, что я знал, что хочу сделать с мячом, и отлично исполнил. Мне не следовало пробивать слишком высоко, предоставляя время защитникам и вратарю на то, чтобы отвести угрозу. Я знал, что, если пробью низко, то у них не будет ни единого шанса.

Асмир Бегович

Голкиперу «Сток Сити» Асмиру Беговичу из Боснии и Герцеговины потребовалось тринадцать секунд с начала матча с «Саутгемптоном» в 2014 году, чтобы забить гол. Этот гол занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый дальний точный удар в футболе: Бегович пробил по мячу, находясь на расстоянии 91,9 метра до ворот соперника.

— Горжусь своим достижением, — приводит слова Беговича BBC. — Здорово оказаться в Книге рекордов Гиннеса с забитым голом, будучи вратарем. И представить себе не мог что-то подобное — уж точно не с таким рекордом. Сертификат займет почетное место у меня дома.

Бегович стал пятым вратарем в истории премьер-лиги, забившим ударом от ворот. Помимо него, Тима Ховарда и Пола Робинсона такие голы значатся на счету Питера Шмейхеля и Брэда Фриделя.