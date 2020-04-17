ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Восемь лучших голов со своей половины поля в истории АПЛ

17.04.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Голы от ворот до ворот, в том числе из Книги рекордов Гиннеса, чудо от молодого Дэвида Бекхэма и идеальное исполнение Уэйна Руни — в английской премьер-лиге хватало случаев, когда игроки забивали ударами со своей половины поля. SPORT.TUT.BY выделил восемь голов, каждый из которых прекрасен.

Дэвид Бекхэм

Первый официальный матч в сезоне 1996/1997 «Манчестер Юнайтед» провел 17 августа на лондонском стадионе «Сэлхерст-Парк», соперником был «Уимблдон». На этот поединок только-только закрепившийся в составе «МЮ» 21-летний Дэвид Бекхэм, выступавший под десятым номером, надел новые бутсы от своего партнера-экипировщика с вышитым на язычках именем «Чарли»: они были сделаны для Чарли Миллера из «Глазго Рейнджерз». В раздевалке это не осталось незамеченным, так что в адрес молодого англичанина посыпались колкости.

И вот матч начался. Нападающий «МЮ» Эрик Кантона открыл счет, затем Денис Ирвин удвоил перевес манкунианцев, а под занавес встречи полузащитник Дэвид Бекхэм рискнул пробить с 54 метров и забил. Болельщики назвали этот гол «That goal» («Тот самый гол»), Англия запомнила фамилию его автора.

— Брайан Макклэр выкатил мяч на ход передо мной, — вспоминает Бекхэм в автобиографической книге. — Вратарь «Уимблдона» Нил Салливан немного вышел из ворот, и я подумал: «А почему бы и нет? Надо пробить». Так и сделал, а потом смотрел вслед мячу, который, как казалось, поначалу летел в точку, расположенную где-то между воротами и угловым флажком. Однако заданное мячу вращение в момент удара начало возвращать его в сторону ворот, и в этот момент в голове у меня промелькнула мысль. «У этого удара есть шанс».

В раздевалке после игры кто-то сказал мне, что, когда я пробил, наш менеджер Алекс Фергюсон выпалил: «Он что, думает, будто может теперь позволять себе все?» А Эрик Кантона подошел, пока я переодевался, и пожал мою руку: «Какой гол!» […] Весь уик-энд разные люди подходили ко мне на улице и говорили примерно то же самое. Тогда я еще не мог знать наперед, но на самом деле именно тот момент стал началом многого: всеобщего внимания, освещения в прессе, известности и даже славы — в общем, всего того, что случилось со мною с тех пор. Тем весенним днем в Лондоне моя жизнь навсегда изменилась — благодаря одному замаху новой бутсой, к тому же еще и чужой.

Хаби Алонсо

В 2006 году испанский полузащитник Хаби Алонсо из «Ливерпуля» забил два прекрасных гола со своей половины поля. В январе он провернул трюк ударом с левой ноги в матче третьего раунда Кубка Англии против «Лутон Таун» (5:3), а в чемпионате следующего сезона оставил в дураках вратаря «Ньюкасл Юнайтед» Стивена Харпера, но теперь уже ударом с правой ноги.

Харпер потерял позицию, а когда увидел выстрел Алонсо с 57 метров, стал пятиться назад, поскользнулся и уже не смог преградить мячу путь в ворота. Мерсисайдцы выиграли — 2:0.

— Я подумывал устроить Алонсо нагоняй за то, что он не отдал передачу набравшему ход Стивену Джеррарду, — приводит слова тренера «Ливерпуля» Рафаэля Бенитеса Independent. — Я был сильно расстроен, как вдруг мне пришлось поздравлять Хаби. Он регулярно практикует такие удары.

— Адский удар, — сказал наставник «Ньюкасл Юнайтед» Гленн Редер. — Харпер в смятении и думает, что подвел парней, но суть в том, что, если бы он не упал, мяч прилетел бы прямо ему в руки.

Тим Ховард

Тим Ховард из США стал четвертым вратарем, который забил гол в премьер-лиге. Это случилось в январе 2012 года в матче «Эвертона» — за него выступал Ховард, и «Болтона».

После удара Ховарда с 91 метра до ворот соперника, который был обычным выносом мяча из своей штрафной площади, снаряд приземлился на землю и высоко подскочил, улетев за шиворот голкиперу «Болтона» Адаму Богдану. Ховард не праздновал гол из-за сочувствия к коллеге. В ноябре 2006-го Тим пропустил аналогичный гол в футболке «МЮ» в матче дублеров.

— Это было жестко, — сказал Ховарад The Guardian после гола в ворота «Болтона». — В этой игре один шаг в сторону может обернуться кошмаром. Я расстроен из-за гола с точки зрения вратарской солидарности. Как вратарь, ты не хочешь, чтобы такое случалось. Это неклассно. Это смущает. Я сопереживаю Адаму.

Кстати, гол Ховарда не позволил «Эвертону» набрать очки, так как «Болтон» дважды огорчил Тима: точные удары нанесли Давид Н’Гог и Гари Кэхилл.

Мейнор Фигероа

Защитник Мейнор Фигероа из Гонудараса в сезоне 2009/2010 выступал за «Уиган». На 73-й минуте встречи со «Сток Сити» Мейнор взялся исполнить штрафной удар в центре поля, когда до ворот было 54 метра.

Обычно в такой ситуации следует пас одному из ближних футболистов или кросс на фланг атаки, но Мейнор заметил, что вратарь соперника Томас Сёренсен покинул пределы вратарской площади, а потому пошел на прямой удар по воротам.

— Мейнор проявил исключительное футбольное высокомерие, — сказал тренер «Уигана» Роберто Мартинес на пресс-конференции, и хоть его слова прозвучали с оттенком осуждения, Мартинес был рад голу подопечного. «Уиган» и «Сток Сити» в тот раз сыграли вничью — 2:2.

— Мы знали, на что способен Мейнор, и какой техникой он обладает, — продолжил мысль тренер, — но его решение пробить по воротам со своей половины поля — это нечто. Его гол будут пересматривать много раз.

Пол Робинсон

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон в 2007 году забил с 86 метров напарнику на нацкоманде Бену Фостеру в матче «Тоттенхэма» и «Уотфорда». На 63-й минуте поединка Робинсон исполнил удар вблизи собственной штрафной площади, и вынос мяча вперед получился сильным, а по направлению шел в створ ворот. К разочарованию Фостера, он лишь наблюдал, как мяч достигает цели.

Робинсон не радовался сильно. Прежде всего, потому что ждал реакции судьи:

— В тот момент я не понимал, бил ли я штрафной или свободный удар, — признался Пол в интервью сайту премьер-лиги. — Не хотел выглядеть глупо, поэтому вел себя сдержанно на случай, если это все-таки был свободный удар.

Робинсон напрасно переживал, так как забил по правилам.

— Я сказал Полу: «Теперь ты знаешь, что чувствует нападающий», — приводит слова тренера «Тоттенхэма» Мартина Йола The Guardian. — Гол Робинсона был очень важен, так как дал нам преимущество в счете в ситуации, когда мы доминировали, но не могли забить. Да, и теперь вы точно видели, что мы можем забивать из любых позиций!

После матча, в котором «Тоттенхэм» победил со счетом 3:1, Робинсон пошел утешать коллегу. Неудивительно, ведь всего через несколько дней Полу и Бену предстояло встретиться в расположении сборной.

Чарли Адам

В апреле 2015 года полузащитник «Сток Сити» Чарли Адам из Шотландии наказал «Челси» за ошибку в перестроении на половине поля соперника после потери мяча. Адам оказался без опеки в центре поля, в то время как голкипер лондонцев Тибо Куртуа находился в поле, чтобы подстраховать защитников.

Адам поднял голову, оценил обстановку и пробил с 59 метров — вскоре мяч, а следом за ним Куртуа оказались в воротах. Вот так Чарли побил рекорд премьер-лиги на самый дальний удар, приведший к голу, среди полевых игроков.

— Мне не понравилось, — процитировала тренера «Челси» Жозе Моуриньо газета Daily Mail. — Это был гол, который нравится забивать любому топ-игроку. Некоторые из них делают это, но не все. Чарли так может. Всем известны его возможности. Думаю, мы допустили ошибку в том эпизоде. Согласен, гол потрясающий, но проблема в нашей ошибке.

— Не знал, что у меня достаточно сил, чтобы забить так классному вратарю — это нечто особенное. Один раз в жизни такое может произойти, — был скромен Чарли Адам в интервью BBC. — Однако наша команда проиграла — 1:2, так что, несмотря на красивый гол, я разочарован.

Уэйн Руни

«Вэст Хэм» — одна их тех команд, которым английский нападающий Уэйн Руни забивал больше десяти раз. В 2017 году, выступая за родной «Эвертон», Руни провел сразу три взятия ворот за один матч, и одно из них — ударом с 53 метров.

Гол ударом через себя в 2011 году за «Манчестер Юнайтед» Руни считал самым главным в карьере, но после волшебного точного удара с центра поля за «Эвертон» внес коррективы:

— Этот также один из лучших голов, причем я имею в виду только два гола, — сказал он в комментарии для The Sun. — Этот гол особенным делает тот факт, что я знал, что хочу сделать с мячом, и отлично исполнил. Мне не следовало пробивать слишком высоко, предоставляя время защитникам и вратарю на то, чтобы отвести угрозу. Я знал, что, если пробью низко, то у них не будет ни единого шанса.

Асмир Бегович

Голкиперу «Сток Сити» Асмиру Беговичу из Боснии и Герцеговины потребовалось тринадцать секунд с начала матча с «Саутгемптоном» в 2014 году, чтобы забить гол. Этот гол занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый дальний точный удар в футболе: Бегович пробил по мячу, находясь на расстоянии 91,9 метра до ворот соперника.

— Горжусь своим достижением, — приводит слова Беговича BBC. — Здорово оказаться в Книге рекордов Гиннеса с забитым голом, будучи вратарем. И представить себе не мог что-то подобное — уж точно не с таким рекордом. Сертификат займет почетное место у меня дома.

Бегович стал пятым вратарем в истории премьер-лиги, забившим ударом от ворот. Помимо него, Тима Ховарда и Пола Робинсона такие голы значатся на счету Питера Шмейхеля и Брэда Фриделя.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голы от ворот до ворот, в том числе из Книги рекордов Гиннеса, чудо от молодого Дэвида Бекхэма и идеальное исполнение Уэйна Руни - в английской премьер-лиге хватало...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем заняться в самоизоляции, расскажут в проекте «Тренировки с космонавтом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика