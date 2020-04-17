В Беларуси более 30 тысяч работников находятся на простое, неполной занятости или в соцотпусках

Источник материала: Ежедневник

Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг занятости в апреле.

По данным профсоюзного мониторинга, в апреле более 15 тыс. работникам был объявлен простой продолжительностью от 1 до 10 дней, порядка 11 тысяч трудились в режиме неполной занятости. Еще около 20 тысяч человек находились в социальных отпусках без сохранения или с частичным сохранением заработной платы.

За прошедшие две недели на оказание помощи профсоюзами было направлено порядка 3 млн рублей. Половина этих средств израсходована на приобретение дезинфицирующих препаратов, средств индивидуальной защиты, в том числе для работников системы здравоохранения. Вторая часть пошла на оказание материальной помощи тем работникам, которые наиболее в ней нуждаются в результате сложной экономической ситуации на предприятиях.