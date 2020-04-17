Рублевые вклады снова можно открыть под 13%. Обзор «длинных» депозитов
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tut.by
После снятия ограничения на процентный потолок по вкладам в национальной валюте, ставки по вариантам на короткий срок (на месяц и на год) рванули вверх. Похожая картина сейчас наблюдается и в сегменте вкладов сроком на 2 и на 3 года. FINANCE.TUT.BY выбрал лучшие предложения в каждом из банков. Фото: Reuters
Еще два месяца назад ни один из банков не решался поднимать процентные ставки по каким бы то ни было депозитам. Наоборот, ставки ежемесячно снижались на десятые доли процента. Однако сегодня кардинально противоположная. Как и в сегменте вкладов сроком на месяц и на год, ставки устремились к уровню 2018 года — 13% годовых, что не может не радовать вкладчиков.
Кроме того,
и Приорбанк решили запустить прием депозитов со сроком размещения 24 месяца. Пока по непонятным причинам прекратил прием «длинных» вкладов Банк Решение — это единственная малоприятная Статусбанк новость на сегодня.
Самая высокая ставка сегодня — 13,0% годовых (
и Банк БелВЭБ ), самая низкая — 5,75% годовых ( Приорбанк , но вклад отзывный). Белгазпромбанк
Банк, депозит
Срок
Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
2 года
11,7% (+0,7%), 12,4%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
3 года
11,8% (+0,6%), 12,4%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
26 месяцев
10,6% (-), 10,6%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 года
11,3% (+0,4%), 11,7%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
3 года
11% (-), 11,0%
Беларусбанк,
Классик
2 года
11,3% (+0,4%), 11,7%
Беларусбанк,
Классик детский
3 года
11,35% (+0,38%), 11,73%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
2 года
8% (+5%), 13,0%
Белгазпромбанк,
На 2 года безотзывный — базовый
2 года
9,75% (-), 9,75%
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года — выгодный (отзывный)
3 года
5,75% (-), 5,75%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2, 3 года
11% (+0,65%), 11,65%
БПС-Сбербанк,
К совершеннолетию
2 года
11% (+0,7%), 11,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
2, 3 года
9,5% (+0,5%), 10,0%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
10,2% (+2,3%), 12,5%
Банк Решение,
Online-решение
24 месяца
— (-), 12,5%
Идея Банк,
Фирменный онлайн 24
24 месяца
11,3% (+1,2%), 12,5%
МТБанк,
МТБелки
36 месяцев
10,4% (-), 10,4%
Paritetbank,
Клевер
2 года
10,4% (+0,1%), 10,5%
Paritetbank,
Клевер
3 года
10,5% (-), 10,5%
Приорбанк,
Выше.net
24 месяца
— (-), 13,0%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
11% (+1,5%), 12,5%
Банк, депозит
Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter на 2 года
11,7% (+0,7%), 12,4%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter на 3 года
11,8% (+0,6%), 12,4%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад на 26 месяцев
10,6% (-), 10,6%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 2 года
11,3% (+0,4%), 11,7%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 3 года
11% (-), 11,0%
Беларусбанк,
Классик на 2 года
11,3% (+0,4%), 11,7%
Беларусбанк,
Классик детский на 3 года
11,35% (+0,38%), 11,73%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д на 2 года
8% (+5%), 13,0%
Белгазпромбанк,
На 2 года безотзывный — базовый
9,75% (-), 9,75%
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года — выгодный (отзывный)
5,75% (-), 5,75%
Белинвестбанк,
Личный выбор на 2, 3 года
11% (+0,65%), 11,65%
БПС-Сбербанк,
К совершеннолетию на 2 года
11% (+0,7%), 11,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 2, 3 года
9,5% (+0,5%), 10,0%
Банк Дабрабыт,
Шчодры на 2 года
10,2% (+2,3%), 12,5%
Банк Решение,
Online-решение на 24 месяца
— (-), 12,5%
Идея Банк,
Фирменный онлайн 24
11,3% (+1,2%), 12,5%
МТБанк,
МТБелки на 36 месяцев
10,4% (-), 10,4%
Paritetbank,
Клевер на 2 года
10,4% (+0,1%), 10,5%
Paritetbank,
Клевер на 3 года
10,5% (-), 10,5%
Приорбанк,
Выше.net на 24 месяца
— (-), 13,0%
Франсабанк,
Верный расчет на 2 года
11% (+1,5%), 12,5%
Теги
:
Новости
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как и в сегменте вкладов сроком на месяц и на год, ставки устремились к ставке уровня 2018 года - 13% годовых, что не может не радовать вкладчиков.
Отменят ли выпускные? Идти ли в школу? Что говорят выпускники, родители и педагоги
14:26,
Слуцк Город
Врач брестской больницы: «Тяжело, но мы справляемся»
23:08,
СТВ
«Ни один продукт не создал столько смертей»: врач назвал самый вредный продукт
22:31,
ОНТ
«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом
22:46,
СТВ
Фотофакт: девушка 72-летнего Шварценеггера вышла с ним на прогулку
22:18,
ОНТ
Лорис Кариус: «Я получил сотрясение после удара Рамоса в финале ЛЧ. В мой адрес было слишком много злобы»
20:52,
Tribuna.com
Совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков, проходит сегодня во Дворце Независимости
12:26,
БT
Более чем полторы тысячи человек на самоизоляции в Бресте. Как их контролируют?
10:22,
Виртуальный Брест
17 апреля ГАИ Витебской области проведет профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей и пешеходов.
12:16,
Днепровская правда (Дуюровно)
Женская обувь, которая говорит о плохом вкусе
22:46,
ОНТ
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы