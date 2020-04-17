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Хозяин показал, как будит свою глухую и слепую собаку. Это очень мило

17.04.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американец Эйдан Манн показал, как показывает своей глухой и плоховидящей собаке по кличке Плам, что пора вставать. Голос она не слышит, а прикосновения ее пугают, поэтому хозяин нашел свой способ, пишет twizz.ru.


Американец Эйдан Манн стал хозяином миниатюрной австралийской овчарки по кличке Плам в июне 2019 года. Тогда собаке было 5 месяцев, и она с рождения была глухой и почти ничего не видела.

Плам жила на передержке у коллеги Эйдана, и когда будущий хозяин увидел ее, то «влюбился в следующую же секунду»

- Я точно не знал, во что ввязываюсь, но я знал, что люблю ее и хочу дать ей хорошую жизнь, - говорит он.

Естественно, уход за такой собакой как Плам, отличается от обычного. Эйдан рассказал изданию Insider о том, как Плам выполняет его команды.

У нас есть что-то вроде команды «сидеть» — я трогаю ее за область под подбородком. Когда я хочу, чтобы она шла в определенном направлении, то мягко направляю ее нос в нужную сторону или провожу рукой по телу в нужном направлении.

Эйдану часто задают вопрос о том, как он будит Плам. И это оказалось одной из первых задачек, с которой столкнулся хозяин пса. Он пытался легонько ее гладить, но даже мягкое прикосновение ее пугало. Тогда был придуман более хитрый маневр — под нос Плам подкладывался кусочек лакомства, но он оказался не таким эффективным.
 
Но идеальный способ всё-таки был найден!

@aiden_m365

Yes I know I have a hole in my shirt lol ##plum ##deaf ##blind ##doublemerle ##fyp ##fypage ##cute ##dog

♬ Surrender - Natalie Taylor

Сначала Эйдан ложится перед Плам, а потом легонько дует ей в нос. Собака просыпается и тут же бросается к хозяину.

 
 
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