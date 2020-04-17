«Лепш бы гэты чай i не пiла»: огонь по сухой траве перекинулся на хозпостройку и дачный дом

Традиционно весной владельцы дачных участков приезжают к себе для сезонного пребывания. Но, как правило, перед отдыхом перед хозяевами стоит задача быстрее навести порядок: убрать мусор, прошлогоднюю траву, оставшиеся листья и высохшие цветы. Зачастую дачники для этого выбирают не совсем безопасный способ – «уборку огнем».





В такой ситуации любая неосторожность вблизи сухой растительности может привести к возгоранию, повреждению и уничтожению домов, хозпостроек, получению ожогов.

Спасатели постоянно дают советы, как уберечься от огненной стихии. К сожалению, далеко не все жители внимают их предостережениям, игнорируя основные правила безопасности жизнедеятельности при обращении с открытым огнем.

13 апреля в садовом товариществе «Минута» Смолевичского района произошел пожар: сгорела хозпостройка, серьезно поврежден дачный дом. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание и «отбили» от огня соседние дачные участки.

– Как бы банально это не звучало, виновником пожара в этой ситуации оказалась чашка чая. Пожилая жительница Минска решила вскипятить воду на решетке, установленной на металлическую бочку (дачный дом не был электрифицирован). Когда же вода закипела, женщина отлучилась в дом, а вернувшись, обнаружила, что возле бочки уже горит сухая растительность. Пытаясь потушить пламя самостоятельно, она не заметила, как огонь перекинулся на хозяйственную постройку. Минчанка поняла, что с пламенем ей самостоятельно не справиться и вызвала подразделения МЧС, – рассказала инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлия Максименя. – К счастью, сама женщина не пострадала, но находилась в шоковом состоянии. Спасателям повторяла: «лепш бы гэты чай i не пiла».

Подобные случаи показывают нам, что, оставив огонь даже на минуту без присмотра, можешь столкнуться с безвыходной ситуацией.

МЧС напоминает, что вы можете защитить свой дачный участок от пожара, соблюдая правила безопасности.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото Смолевичский РОЧС.