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Белтелерадиокомпания приглашает всех верующих увидеть богослужения в прямом эфире
17.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Белтелерадиокомпания приглашает всех верующих провести важные духовные дни дома и увидеть богослужения в прямом эфире и в полном объеме:
17 апреля, телеканал «Беларусь 3»
14.00 — прямая трансляция вечерни с выносом Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального
собора;
19.00 — прямая трансляция утрени с Чином погребения Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора;
18 апреля, 13.15, телеканал «НТВ-Беларусь» — прямая трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме (схождение Благодатного огня и Всеправославная молитва о мире на Святой Земле);
18 апреля, 23.45, телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» — прямая трансляция праздничного богослужения на Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии из Минского Свято-Духова кафедрального собора.
По информации пресс-службы Белтелерадиокомпании
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Белтелерадиокомпания приглашает всех верующих провести важные духовные дни дома и увидеть богослужения в прямом эфире и в полном объеме: 17 апреля, телеканал...
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