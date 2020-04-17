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В США на бумажной фабрике прогремел мощный взрыв. Жертв удалось избежать благодаря карантину

17.04.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Мощный взрыв прогремел на бумажной фабрике в американском штате Мэн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в цеху, где древесную стружку смешивают с водой и химикатами.

В США на бумажной фабрике прогремел мощный взрыв. Жертв удалось избежать благодаря карантину

В США на бумажной фабрике прогремел мощный взрыв. Жертв удалось избежать благодаря карантину

Жертв удалось избежать лишь благодаря тому, что из-за карантина на производстве было мало рабочих. В момент ЧП никто из них не находился непосредственно у оборудования. Сотрудников эвакуировали. Прибывшие к месту происшествия медики оказали помощь нескольким пострадавшим. Причины инцидента пока не установлены.

В США на бумажной фабрике прогремел мощный взрыв. Жертв удалось избежать благодаря карантину

В США на бумажной фабрике прогремел мощный взрыв. Жертв удалось избежать благодаря карантину

В США на бумажной фабрике прогремел мощный взрыв. Жертв удалось избежать благодаря карантину

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Новости США. Мощный взрыв прогремел на бумажной фабрике в американском штате Мэн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в цеху, где...
 
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