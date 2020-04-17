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Овощи в духовке: вкусное и полезное блюдо на все случаи жизни!
Источник материала: ОНТ
Овощи в духовке – простое, но в тоже время вкусное и очень полезное блюдо. Чтобы его приготовить, вам понадобится: три небольших молоденьких кабачка, три помидора, три перца, одна морковь, два зубчика чеснока, стеблевой сельдерей (по вкусу).
Как готовить?
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Овощи в духовке – простое, но в тоже время вкусное и очень полезное блюдо. Чтобы его приготовить, вам понадобится: три небольших молоденьких кабачка, три помидора,...
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