Овощи в духовке: вкусное и полезное блюдо на все случаи жизни!

Источник материала: ОНТ

Овощи в духовке – простое, но в тоже время вкусное и очень полезное блюдо. Чтобы его приготовить, вам понадобится: три небольших молоденьких кабачка, три помидора, три перца, одна морковь, два зубчика чеснока, стеблевой сельдерей (по вкусу).

Как готовить?

1. Все овощи порезать, выложить в глубокую ёмкость, сбрызнуть 2-3 ст. л. растительного масла, добавить приправу «Прованские травы» и соль по вкусу. Оставить в холодильнике на 1 час.

2. Выложить в противень, предварительно выстланный фольгой и запекать в духовке при температуре 180° градусов 25-30 минут.

3. Готовые овощи посыпать зеленью: укроп, петрушка, кинза - на ваш вкус.







Секреты приготовления:

1. Вместо соли в овощи можно добавить 2-3 ст. л. соевого соуса «Классический».

2. Если в вашей духовке есть режим «конвектор», то на фольге точно можно сэкономить.

3. А при наличии функции «гриль» можно обычные овощи превратить в овощи-барбекю. Пары минут будет вполне достаточно.



Приятного аппетита!

Автор: Екатерина Тишкевич

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