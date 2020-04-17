ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Овощи в духовке: вкусное и полезное блюдо на все случаи жизни!

17.04.2020 10:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Овощи в духовке: вкусное и полезное блюдо на все случаи жизни!

Овощи в духовке – простое, но в тоже время вкусное и очень полезное блюдо. Чтобы его приготовить, вам понадобится: три небольших молоденьких кабачка, три помидора, три перца, одна морковь, два зубчика чеснока, стеблевой сельдерей (по вкусу).

Как готовить?
1. Все овощи порезать, выложить в глубокую ёмкость, сбрызнуть 2-3 ст. л. растительного масла, добавить приправу «Прованские травы» и соль по вкусу. Оставить в холодильнике на 1 час.
2. Выложить в противень, предварительно выстланный фольгой и запекать в духовке при температуре 180° градусов 25-30 минут.
3. Готовые овощи посыпать зеленью: укроп, петрушка, кинза - на ваш вкус.



Секреты приготовления:
1. Вместо соли в овощи можно добавить 2-3 ст. л. соевого соуса «Классический».
2. Если в вашей духовке есть режим «конвектор», то на фольге точно можно сэкономить.
3. А при наличии функции «гриль» можно обычные овощи превратить в овощи-барбекю. Пары минут будет вполне достаточно.


Приятного аппетита!

Автор: Екатерина Тишкевич

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Овощи в духовке – простое, но в тоже время вкусное и очень полезное блюдо. Чтобы его приготовить, вам понадобится: три небольших молоденьких кабачка, три помидора,...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Киев обрушилась пылевая буря, ураганный ветер сметал рекламные щиты и валил деревья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика