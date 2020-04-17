ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пасхальный венок с тройной начинкой

17.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Для того чтобы украсить Пасхальный стол, можно приготовить интересную выпечку – воздушный венок с тройной начинкой из сухофруктов. Такой выпечкой всегда остаются довольны младшие члены семьи. Причем начинка, для венка, может быть разнообразной – орехи, сухофрукты, цукаты или вяленые ягоды. Тесто готовится дрожжевое на основе молока, яиц и сливочного масла. Украшать выпечку можно по —  разному, но самое простое – это посыпать декоративным украшением для куличей.

Пасхальный венок с тройной начинкой

Ингредиенты:
Молоко — 150 мл;
Сыворотка — 100 мл;
Маргарин — 70 г;
Сахар — 4 ст.л.;
Дрожжи — 2 ч.л.;
Соль — 2 ч.л.;
Яйцо (2 в тесто, 1 для смазки) — 3 шт;
Мука — 600 г;
Изюм — 100 г;
Курага — 100 г;
Арахис — 100 г;

Нагреваем молоко с маргарином, добавляем сыворотку, яйца. Добавляем остальные компоненты. Замешиваем тесто и оставляем подходить в тёплом месте на 1 час. Курагу моем, подсушиваем и нарезаем небольшими кусочками. Изюм моем и салфеткой убираем лишнюю влагу. Арахис очищаем, обжариваем 3-5 минут в микроволновке и измельчаем в блендере. Тесто делим на 3 части и каждую раскатываем в полосу примерно 12-14 см шириной. По центру каждой полосы выкладываем начинку, на каждую полосу свою начинку. Соединяем края. Переплетаем три жгута в косу. Соединяем в круг и отправляем походить ещё минут на 20, смазываем яйцом и отправляем в духовку на 30 минут при 180-190*. Ещё горячим сбрызгиваем сахарной водичкой и посыпаем разноцветной посыпкой.

Пасхальный венок с тройной начинкой

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для того чтобы украсить Пасхальный стол, можно приготовить интересную выпечку – воздушный венок с тройной начинкой из сухофруктов. Такой выпечкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Овощи в духовке: вкусное и полезное блюдо на все случаи жизни!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика