Волонтеры в Беларуси восстанавливают памятники героям Великой Отечественной войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В преддверии 75-летия Победы волонтеры Белорусского союза молодежи благоустраивают воинские захоронения. Сейчас активисты восстанавливают памятник Герою Советского Союза Александру Кирсанову. Монумент ранее разрушили вандалы, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Восточное кладбище Минска – главный некрополь страны. Здесь хоронят известных белорусов. Многие памятники – в списке историко-культурных ценностей. Но вандалов это не останавливает.

Разрушенная плита, стертая надпись. Бронзовый бюст сорвали с постамента и унесли. Узнать, что здесь похоронен Герой Советского Союза Александр Кирсанов с женой, можно лишь в информационном бюро на кладбище. Вандалов так и не нашли. Сейчас за могилой ухаживают волонтеры. Среди них студент Илья Война. Он признается, что остаться равнодушным не смог. Ведь в его семье тоже есть герой, его дедушка Александр Таргонский.

«Воевал он в основном в Беларуси, он был водителем в пехоте. Он был на войне, пока не получил ранение и не слег в госпитале, потом его комиссовали. Мне печально видеть, что сейчас стали забывать про войну. Деды, родственники отдавали ведь жизнь, а сейчас они поливают историю грязью и говорят: это было так давно, зачем это все вспоминать?» – сказал активист Белорусского республиканского союза молодежи.

«На этом снимке сводный полк 2-го Белорусского фронта во главе с Александром Васильевичем Кирсановым. Это парад Победы в Москве», – рассказала заведующая отделом военно-фронтовой истории Музея истории Великой Отечественной войны Светлана Прибыш.

Он начинал войну командиром полка, закончил генерал-майором. Его 157-я стрелковая дивизия сражалась в Сталинградской битве, форсировала Днепр. Александр Васильевич освобождал Беларусь и Украину. Сам родом из Казани, после войны остался в Минске. Вещи героя в Музей истории Великой Отечественной войны передал сын. Пока их можно увидеть только в электронной экспозиции.

«Такие в красной обложке выдавались участникам того самого парада Победы в Москве. Мы планируем выставку, на которой представим материалы Кирсанова – и удостоверение, и фото, и даже сапоги, в которых он шел по Красной площади», – добавила Прибыш.

Памятник Александру Кирсанову восстановят за счет республиканского бюджета. А волонтеры Белорусского союза молодежи установят на доме, где жил герой, мемориальную доску. Чтобы собрать нужную сумму, почти 400 студентов-волонтеров месяц работали на заводе железобетонных изделий.

«Мы отправляем сегодня деньги на счет одного предприятия города, которое и будет делать эту табличку. Надеемся, что 9 мая мы торжественно ее откроем и память еще об одном герое останется не только у родственников, не только в учебниках истории, но и в памяти гостей и жителей Минска, которые будут проходить мимо дома, где он жил, и будут знать, что здесь жил герой», – отметил первый секретарь Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи Сергей Клишевич.

Мемориальные комплексы и одиночные захоронения по всей стране сейчас приводят в порядок волонтеры. К 75-летию Победы преобразится и «Курган Славы». Там высадят аллею из 13 елей – по количеству городов-героев. А экспозицию техники у подножия кургана пополнила легендарная «Катюша».